日人難以理解「台灣遊客4大行為」 愛說「蛤」也中獎

台灣人出國旅遊首選國家就是日本，一年四季都有風景可以欣賞、有購物接可以血拚，還有好吃的美食，非常吸引台灣遊客。但是有日本網紅就說，去日本千萬不要做4件事，台灣遊客常常會犯這些毛病，提醒大家要注意，包含提出疑問的時候不要說「蛤？」（ㄏㄚˊ）。

日本網紅三原慧悟日前釋出一支影片，說難以理解台灣遊客的4大行為，提醒大家到日本千萬不要做這些事，首先就是「造訪台灣也有的連鎖店」，像是一蘭拉麵、壽司郎，這些店家在台灣都有分店，而且味道都差不多，但如果是牛丼或燒肉連鎖店等「主食型連鎖店」，日本的店確實比台灣好吃，可以試試看。

第2點就是台灣人發出疑問時會說的「蛤」字，三原慧悟說這個是文化差異，真的要小心，之前有位在台灣住了20年的日本人也說，住了20年都無法習慣台灣人的這個發音，對日本人來說這是很不OK的發音。他說，在日本要表達疑惑的時候，只要說：「誒？」（ㄟˊ）就可以了。

第3點，三原慧悟說常看到台灣遊客帶著空的行李箱去日本，木的就是要大買特買，大肆血拚后塞滿行李箱帶回台灣，但其實伴手禮在網路上就能買到了，可以自行搜尋一些代購店商平台。

最後，日本人在搭乘大眾運輸時，揹後背包的人都會自動的把背包改揹到胸前，才不會擋到過道、影響到別人，台北捷運也有呼籲這樣的作法，但是很明顯這樣做的人還不多。

網友看後紛紛留言表示「蛤，是一種融入骨髓裡的本能。怎麼一時半刻改成欸」、「店員用日文解釋後，不小心說了蛤？還很大聲，店員馬上走掉」、「日本朋友跟我說過，台灣的蛤跟日本的欸雖然是一樣的，但是 蛤 給他們的感覺就像黑道那樣的兇狠語氣」、「帶空行李箱是必須的！裝滿才能回家」、「因為台灣的店家，日幣當作台幣賣啊」、「日本的吉野家、すき家真的比較好吃，品項也多」、「不是買不買得到的問題，是錢的問題啊」、「背包從台灣生活到出國一樣上車時會背前面，因為能感受到有人不滿會去撞你的肩膀」、「超有感！看到都想假裝自己不是台灣人，連身為台灣人的我都無法理解」。

