日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

日人眼中難理解的「4觀光客行為」。（圖／翻攝自臉書＠MiharaKeigo）

台灣人出國最愛去的國家就是日本，在2024年台人出境的目的地中，有三分之一都是日本。而日本籍YouTuber也特別發片提醒4點行為，建議台灣人在日本絕對不要做。其中，網友對一個觀光客行為無奈道「真的很難改！」

YouTuber三原慧悟時常在社群平台分享台日文化差異、在台灣生活的新發現等內容，而近日他分享「日本人眼中最難以理解的觀光客4行為」。他說，許多台灣人去日本就喜歡去連鎖店，包括一蘭拉麵、壽司郎，「欸，那些台灣也有啊」，他建議大家都搭飛機到日本了，應該嘗試只有日本才吃得到的料理，因為連鎖店的味道幾乎一樣，真的沒有必要特地去吃。「不過以牛丼、燒肉這類『主食型連鎖店』來說，日本的確比較好吃」，因此像是吉野家大家就可以試試看。

廣告 廣告

其次，三原慧悟指出，台灣人習慣對店員說「蛤？」有時候甚至會對店員說出口，他認為這是文化差異，真的要特別留意。他提到身邊有位住在台灣20年的日本人，現在聽到「蛤」也還是不習慣。三原認為，對於不習慣台灣文化的日本人而言，這個字真的不行，他建議用「誒？」回應比較好。

第三個，三原慧悟很驚訝台灣人喜歡帶空的行李箱去日本，理由只是要塞滿伴手禮回家。但他認為，仔細思考攜帶行李的成本，在台灣就可以利用唐吉軻德跟日本代購網站買到各種日本商品，他感嘆「這樣不是更輕鬆嗎？」

最後一項，三原慧悟表示，以日本的文化而言，為了避免影響到其他乘客，尤其是在尖峰時段，上電車時習慣禮貌把背包背到胸前，但許多觀光客依然把背包背在後面。

影片曝光後，網友紛紛留言表示口頭禪真的很難改，「叫台灣人不要說蛤，跟叫日本人不要說え（欸）一樣困難」、「『蛤』日本人會感到很挑釁，但我真的不是故意的，在台灣多數時候『蛤』真的就只是表示疑惑」、「『蛤』是一種融入骨髓裡的本能」、「日本朋友跟我說過，台灣的『蛤』跟日本的『欸』雖然是一樣的，但是『蛤』給他們的感覺就像黑道那樣的兇狠語氣」、「『蛤』在日本聽說真的是大忌」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了

女賊潑辣椒粉搶珠寶！反被打「20耳光」嚇到落跑 超糗畫面全被曝

每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏