日人3招分辯外國人！中國客1缺點掀820萬共鳴：素質低

日本首相高市早苗月前因「台灣有事」的發言，引發中國強烈不滿，近來日媒又爆出中國要求旅行社減少赴日簽證申請，將遊客數降至以往6成。眼看中國不斷針對日本，就有日本網友特別列出了「如何分辨中、日、韓遊客」的方法，其中中國人的「這1特色」引發眾多網友共鳴，直喊「中國人真的很吵鬧」。





日本人3招分辯外國旅客！中國人「這1缺點太超過」掀820萬共鳴：素質偏低

有日本網友特別列出了「如何分辨中、日、韓遊客」的方法。（圖／美聯社提供）





日本網友ヤマト日前透過「X」發文，列出了如何區分海外旅客的方法，其中在日本人方面，「大多是獨自旅行的人」、「背著極為土氣的單肩包」、「穿著飄逸的裙子」；南韓旅客則是「大多是情侶」、「髮型像南韓海帶」、「穿著像動畫電影《大英雄天團》中杯麵（Baymax）的羽絨外套，並戴著GENTLE MONSTER的墨鏡」。

ヤマト表示中國大多都是家庭旅客，且非常吵鬧。（圖／翻攝自Ｘ ＠yamato_rwf）





最後，則是中國旅客，「大多是家庭旅客」、「非常吵鬧的孩子和非常放任的父母」、「穿著樂高積木般色彩繽紛的衣服」。文章出爐後，至今已吸引超過20萬人瀏覽，紛紛共鳴直喊「中國人真的很吵鬧」、「看看中國人的羽絨外套，真的和日本人的風格明顯不同」、「中國男生頭髮都很短」、「南韓人到外國會說英文，但中國人聽到英文，還是會用中文回話」、「雖然都是亞洲人，但中國人行為舉止實在與當地人差太多，素質偏低」，雖然該篇貼文引發共鳴，但ヤマト強調這些都是他的個人觀點而已。

















