日人67%認高市毋須收回「台灣有事」！連反對黨選民也多認同

日本民眾多數認為內閣總理大臣高市早苗不需要收回「台灣有事」可能觸發集體防衛的說法 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 中國晚近對日本步步進逼，希望能讓高市早苗收回其有關「台灣有事」可能觸動集體防衛的答詢。然而《每日新聞》稍早公佈的最新民調顯示，高達67%的日本民眾認為高市首相毋須收回其說法，就連對中國較為友好的最大反對勢力立憲民主黨的支持者之間，認為沒必要收回「台灣有事論」的比例也高於主張收回的比例（47%比29%）。

《每日新聞》去年12月20日至21日進行的一項民意調查顯示，55% 的日本受訪者表示「我們應該對中國採取更強硬的立場」，遠高於認為「我們應該對中國採取更靈活立場」的比例（24%）。另有 19% 的受訪者表示「不知道」。

廣告 廣告

以性別分析結果顯示，「更強硬」是主流答案，64% 的男性和 49% 的女性選擇了這個選項；而選擇「靈活」的比例與男性相同，均為 24%。不過，女性選擇「不知道」的比例更高，達到 25%，而男性僅為 10%。

年齡越輕的日本民眾越傾向主張對中國強硬。18-29 歲人群中，63% 的人選擇「更強硬」；30 多歲人群中，這一比例為 62%；40-50 多歲人群中，這一比例為 61%；60 多歲人群中，這一比例為 55%；70 歲以上。另一方面，持「靈活」態度的人比例更高，18-29歲人群中有15%的人持此觀點，30多歲人群中有17%，60多歲人群中有23%，70歲及以上人群中有37%。

《每日新聞》分析，年齡較大的人看來更擔心強硬的對華政策會加劇日中衝突。去年11月進行的一項調查也顯示，長者認為高市首相關於「台灣有事」的言論「有問題」的受訪者比例也較高。

在高市內閣支持者中，「強硬」政策的支持率高達68%，遠超過「彈性」政策的支持率（15%）。然而，在內閣反對者中，「靈活」支持率高達52%，超過了「強硬」支持率（29%）。依政黨劃分，「強硬」支持率在自民黨支持者中也較高，為66%，其次是日本維新會支持者（55%）和國民民主黨支持者（72%），其中國民民主黨的支持率最高，達到90%。相較之下，在立憲民主黨支持者中，「靈活」支持率僅為50%，超過了「強硬」支持率（31%）。由此可見，支持較保守政黨的選民對中國的立場較為強硬。

當被問及是否應該收回關於｢台灣有事」的言論時，情況發生了變化。 67%的人表示「沒有必要收回」，而只有11%的人表示「應該收回」。

依性別劃分，認為「應該收回」｢台灣有事論」的男性人數大致相等，為11%，女性為10%。即使按年齡劃分，超過60%的各年齡層受訪者表示「毋須收回」，而只有不到20%的受訪者表示「應該收回」。這表明，許多人，無論性別或年齡，都認為「毋須撤回」。

在內閣支持者中，81%的人認為「毋須撤回」，即使在反對內閣的人群中，也有40%的人表示「毋須撤回」，超過了認為「應該收回」的比例（34%）。以政黨支持情況來看，所有主要政黨的支持者普遍認為「毋須撤回」，而傾向自由主義的公明黨、共產黨和令和新選組的支持者則意見不一。尤其是在立憲民主黨支持者中，47%的人認為「毋須撤回」，遠遠超過了認為應該撤回的比例29%。

有趣的是，當被問及對中國政策時，調查結果按人口統計特徵進行了細分。在回答主張對中「強硬」的受訪者中，88%（近90%）認為「毋需收回」。即使在回答主張「靈活」的受訪者中，也有43%認為「毋需收回」。《每日新聞》分析，這顯示日本民眾對中國政策的方向與是否撤回言論並非必然相關。同時，24%的持靈活態度的受訪者表示「不確定」，這表明選民對此並不確定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

抵銷中國稀土出口武器化威脅 日本政府探勘船今出發前往南鳥島

日媒揭中共相關企業運用MICE策略 企圖收買自衛隊用地