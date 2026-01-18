日人69%認中道改革連合無法與自民黨抗衡 其他在野黨也不支持

立憲民主黨魁野田佳彥（左）與公明黨魁齋藤鉄夫（右）合組新政黨試圖與自民黨一較高下 圖：翻攝自中道改革連合的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本最大在野勢力立憲民主黨黨魁野田佳彥上週與退出聯合執政的公明黨黨魁齋藤鉄夫宣佈合組1個新的政黨「中道改革連合」，試圖在接下來的眾議院提早大選中打敗自民黨。然而，《朝日新聞》的民調顯示日本民眾未必買帳，《讀賣新聞》也分析其他在野黨並不願與這個新政黨協力合作。

《朝日新聞》於1月17日至18日進行的全國民意調查顯示，受訪者被問及是否認為由立憲民主黨和公明黨聯合成立的新政黨「中道改革連合」（簡稱「中道」）能夠與高市早苗內閣抗衡。 69%的受訪者認為中央改革聯盟無法與之抗衡，20%的受訪者則認為可以。

即便將調查範圍縮小至「不支持」高市內閣的受訪者，也只有37%的人認為「中道改革連合」能夠與自民黨抗衡，雖然高於總體平均水平，但仍不足一半。即使在那些對高市內閣持反對意見的受訪者中，也有52%的人認為新政黨無法與之抗衡。

《讀賣新聞》則報導，這將是自2017年大選以來，自民黨首次與除立憲民主黨之外的最大在野黨——希望之黨——展開對決。同時也將是自1996年10月以來，自民黨首次在沒有公明黨支持的情況下獨立參加眾議院選舉。

執政聯盟夥伴日本維新會已決定在約80個單席選區推出候選人。該黨將在其中約70個選區與自民黨展開競爭，而在其餘選區，將與自民黨「採取靈活的合作方式」（共同黨首藤田文武）。

然而，與創價學會支持的公明黨相比，維新會在大阪以外的地區缺乏強大的組織基礎。大阪府知事吉村洋文正試圖透過將府知事和大阪市長的選舉與眾議院選舉同時舉行來爭取選票，但這是否會對執政黨有利尚不明朗。

《讀賣新聞》的報導指出，公明黨已宣布退出單一選區選舉，實際上，公明黨和憲政民主黨都將支持立憲民主黨的候選人。

在本次選舉中，立憲民主黨的策略是鞏固其支持基礎——工會的選票，並藉助公明黨的組織選票，同時爭取認同其「中間路線」的獨立選民。公明黨領袖齋藤鉄夫聲稱，高市內閣導致日本「日益右傾」，該黨計劃通過倡導「凝聚共識」和「以民為本」的政策來贏得支持。

然而，公明黨長達26年是執政黨，長期以來一直與立憲民主黨競爭，目前尚不清楚公明黨的選票是否會全部流向中間派改革派候選人。由於公明黨候選人預計將在比例代表制選舉中獲得優先權，一位資深的自民黨成員指出，「公明黨的支持者可能不會全力投入此次選舉」。

其他的在野黨之中，國民民主黨正試圖與自民黨和「中道改革連合」保持距離，希望透過走獨立路線來爭取支持。接下來的選舉，國民民主黨計劃推出100名候選人，並準備與自民黨以及「中道改革連合」競爭。

在去年參議院選舉中取得重大進展的參政黨則計劃推出160名候選人，以擴大其在眾議院的影響力。該黨黨魁神谷宗幣曾表示，可能不會在其他政黨政策相似的單席選區推出候選人。自民黨內部也有人希望中間派改革能給予「合作」。 17日晚，神谷宗幣在埼玉市發表街頭演講，稱「我們想要守護日本。我們希望首相高市早苗也這樣做。」

日本共產黨和令和新選組也與「中道改革連合」保持距離。

面對其他在野黨對「中道改革連合」的不支持，立憲民主黨成員對此表示不滿，表示「分裂的反對陣營只會讓自民黨受益」。

