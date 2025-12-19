日企代表團北京行遭「已讀不回」？日媒：會見陸駐日大使盼開綠燈

日本首高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，局面至今沒有和緩跡象，日媒披露，日中經濟協會會長進藤孝生18日在東京，與大陸駐日大使吳江浩會面，表達希望明年1月能訪問中國大陸。

大陸駐日大使吳江浩。（圖／翻攝新浪微博）

《共同社》今報導，身兼日本製鐵顧問的進藤孝生，18日與吳江浩會面，進藤提出希望中方安排接待由該協會、日本經濟團體聯合會及日本商工會議所等組成的經濟代表團，明年1月訪問北京。報導引述消息人士稱，進藤強調在高市早苗涉台國會答辯導致關係惡化的當下，雙方仍保持經濟交流的重要性。

報導指出，這次訪問由日中經協組織，包括經團聯會長筒井義信、日商主席小林健在內的日企高層，原計畫1月20日至23日訪問北京，並希望實現與中方高層的會面。

然而，報導表示，如今距離訪問僅剩1個月，中方遲遲未給出明確答復，不排除訪問延期或取消的可能性。小林在18日的記者會上談及訪中前景時表示，「聽說中方的反應並不十分積極。」筒井曾於上月28日與吳江浩會面，提出希望中方對代表團訪中予以安排。

