日企佳能撤中國廠撒幣式裁員方案曝光 員工失業反上網感謝「一夜致富」

日企佳能近期關閉中國廣東工廠，祭出優惠的資遣費。（翻攝微博）

儘管中日關係因為日本首相高市早苗提出「台灣有事」的論調而陷入僵局，但最近中國卻出現一群奇特的「逆風」現象，一群被日商裁撤的中國員工，非但不生氣，反而爭相表達對前公司的感謝，甚至大讚「還是外企好」。原來，這波裁員帶來的優渥「大紅包」，讓這些被裁員的上班族瞬間像中樂透般實現了另類的「一夜致富」。

佳能撤廠優退方案內容

根據陸媒《澎湃新聞》報導，引爆這場「歡樂遣散潮」的奇景是由日企大廠佳能（Canon）所掀起，在中日關係相對緊張的敏感期時，佳能提出的優渥補償方案成功贏得員工逆風的感激，該公司提供高於業界水準的「2.5N+1」（N代表年資）的資遣方案，還加碼了5個月薪水稅前薪資當作就業協助金，以及最高1.5萬元人民幣（約新台幣6.6萬）的致謝獎金，難怪有位資歷長達20年的老員工靠著這波資遣方案領走高達63萬元（約新台幣278萬元），感動直呼「感謝佳能，20年換來的！」證明公司補償的誠意。

被裁撤員工反而互道恭喜

這波裁員消息傳開後，員工們之間流傳的不是哀嘆，而是互相道賀的「恭喜」聲。當銀行簡訊通知大筆金額入帳時，許多人立刻在網路上曬出截圖，興奮留言「還是日企好」「感恩公司」「中國公司遵守法令很難嗎？」其中，甚至有員工秀出領到的資遣費高達88萬人民幣（約新台幣388萬）的單據，開心宣告自己可以提前退休、享受人生，還有不少看到入帳金額的員工互相道賀「一夜暴富」，高呼「感恩公司」。

中國網友反應

這樁「被裁員反倒發財」的喜劇，在中國社群掀起熱烈討論，不少在地網友流露欣羨，並酸溜溜嘲諷在中國守法繳「五險一金」就已經是大家眼中難得的「佛心企業」，反觀日企卻能主動提供優於法規的離職金，中國本土卻常想方設法苛扣各種福利和津貼。

