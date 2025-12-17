日企佳能關廣東廠給優渥補償金 員工列隊送別日籍總裁引震撼

初次上稿12-17 23:06 更新時間12-18 07：08

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本佳能(Canon)位於中國廣東省中山市的印表機工廠12月初停止營運，消息一出，中國國內輿論並未如以往那樣集中在「外企敗退」或「國產替代」的話題上，反而聚焦在1件看似平常，卻格外溫馨的事情上：佳能中國籍員工列隊送別佳能中國總裁小澤秀樹，工廠乾淨如新，沒人吵鬧，沒人拉橫幅，一切體面而有序。

網傳影片顯示，佳能員工穿著工作服、佩戴識別證，手捧1朵玫瑰，站在廠區門口送別小澤秀樹。清潔工還在拖地，保全給植物澆水，廠區整潔得像剛驗收完一樣。那天，是工廠的最後一天，卻像一場鄭重的告別儀式。在日中關係近來因日本首相高市早苗的「台灣有事」談話而陷入高度緊繃的情況下，佳能員工送別日籍主管的畫面格外引人注目。

網友「東山的楓」發文指出，這種畫面在中國國內幾乎很少見，而之所以會出現員工的依依不捨，和佳能對員工的處理方式密不可分。

根據多位員工透露，此次佳能中山廠的補償標準為平均約2.3N起跳(N為工作年資 ，若有人任職10年，就可以一次拿到23個月的補償金)，部分任職時間長者甚至拿到60萬人民幣以上的補償金。沒有設上限、沒有卡工齡，連清潔工、保全等工也照章執行，部分任職時間滿30年的員工補償金超過相當數百萬元新台幣。

更細緻的是，佳能還發放了就業支援金，做滿10年還有額外獎勵，甚至有員工曬出董事長親筆書寫的推薦信。這些安排沒有被宣傳，也沒有刻意炫耀，只是按照規矩、照章辦事。

不少中國網友在評論區寫道：「這不是佳能多好，是我們見得太少。」這句話道出了很多工人內心的真實感受。

在現實情況中，很多中國企業在裁員時，是另一副模樣：調換工作逼辭職、惡意降薪、拖欠工資，甚至連《根據勞動合同法》應得的「N+1」都要打折處理。員工在離開前，不僅要面對失業壓力，還得跟企業HR(人資單位)鬥智鬥勇，疲於奔命。

而佳能做的，僅僅是把流程公開、把補償到位、把尊重給足，卻成了「被羨慕」的存在。也正因為如此，當佳能公布補償方案後，反而引來了部分專家質疑，這是「惡意補償」，是在擾亂市場秩序；甚至有聲音認為，外資企業這麼做，是為了給本土企業挖坑。

「東山的楓」寫道，佳能員工送別小澤秀樹的影片為什麼能打到中國網友？那不是因為佳能有多感性，而是它做了1件「應該做但很少有人做」的事：兌現承諾，善待員工。

