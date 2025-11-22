日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心
近日中國廣州舉辦國際汽車展，當中也有不少日本汽車業者，但他們憂心忡忡，因為日本首相高市早苗的台灣有事論還在持續延燒。不少日本企業正在加速對中國的依賴，擔心遭到中國抵制。
中國廣州舉行國際汽車展，數百輛新車齊聚，雖然中日關係持續緊張，會場上依舊可見多款嶄新的日本車亮相。雖然檯面上目前看不出來遭到抵制的氣氛，但日本汽車業者還是放不下心中的大石頭。
日本汽車工業墨水製造商負責人：「希望事態能盡快平息，避免引發抵制日本商品的風潮。」
中國汽車產業持續飛升，而中日關係如果遲遲不緩和，未來恐怕會有更多日本產品成為中國抵制對象。中國貿促汽車行業副會長趙揚：「人工智能大模型加速批量上車，AI技術向智能駕駛、智能座艙生產製造。」
日本產業中，首先遭到中國抵制的是水產業者，《NHK》記者實際前往北海道，走訪當地水產貝類加工廠，業者也回憶2023年中國突如其來對日水產提出禁令，雖然今年年中才恢復，但那次衝擊讓業者深刻意識依賴中國市場風險極高，因此提前布局，向歐美與東南亞積極拓展新市場。
《NHK》記者走訪廣州車展的日商，以及在北京經營的日本料理店老闆，面對目前局勢，不少日商也對未來漸漸失去信心。北京日料餐廳老闆谷岡一幸：「這是從未經歷過的嚴峻形勢，無法預測明年是否能繼續營業。」
中日關係持續發酵，雖然日本首相高市早苗強調互惠關係不變，但中國腳步依舊步步緊逼，兩國關係讓日本業者憂心忡忡。
