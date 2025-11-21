日企延後訪中計畫 原擬與中國商務部長會面

（中央社台北21日電）日本企業訪問團原訂25日在北京與中國商務部長王文濤會面，但中方據報要求延期，日企團因此延後原定於24至27日的訪中計畫。

日本放送協會（NHK）及日本共同網今天引述消息人士表示，這次的延後安排與日本首相高市早苗稍早前發表的涉台言論有關。

日企訪問團原定26日訪問遼寧省瀋陽市，考察當地企業的機器人技術，但由於與王文濤等官員的會晤延期，訪團對中國的其他訪問也被延後。

據報導，雙方此前會定期會晤，在兩年前的會晤中，日方有80家企業參與訪問中國，並針對稀土金屬出口限制和反間諜法等議題與中方交換意見。

據日本貿易振興機構（JETRO），原定於本月中旬開始舉行的20多項中日商務活動已被取消或延後，中日關係惡化對商業界的影響正在蔓延。

除了商務交流活動，中日文化交流活動也受影響。共同網引述消息人士透露，原定29日、30日在日本福井縣蘆原市舉行的6縣與中國駐名古屋總領事館交流活動也被取消。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1141121