日企推「隙縫工作」留才 員工自由選分店時段上班

穿著黑色制服、就讀專科學校的川島小姐，原本是在涮涮鍋餐飲店家打工，但這一天她卻換成到家庭餐廳服務。這並非川島小姐兼職多項工作，而是聘用她的餐飲企業內部從7月開始提供的彈性「隙縫工作」。

這間餐飲企業雖然旗下有涮涮鍋、中華料理店跟家庭餐廳共3種系列的連鎖餐廳，在服務上的流程全都相同，因此兼職員工只要利用企業自行研發的手機APP就能瀏覽到目前企業內各店家缺人的時間與薪水，依照自己方便的時間，在工作開始前3個小時填好上班地點，就能直接到店裡工作。

日餐飲業服務生川島表示，「好處是當我休假回故鄉的時候，也能臨時申請在故鄉的分店工作，感覺非常方便。」

企業認為，這種能在不同餐飲店工作的彈性方式，可以培養企業專屬的專業服務生，一旦企業打算開新的分店，這些經驗豐富的服務生就能成為新店面的即時戰力。

外食連鎖餐廳營業政策負責人曳地裕次說明，「員工學習到的工作技巧能馬上運用在其他分店 或其他品牌的店內，也能讓員工積極參與團體活動。」

開放員工運用隙縫工作模式的，還有東京新宿的沙拉專賣店。這家企業在東京有超過40家分店，透過自行開發的手機APP，能看到每家分店在不同日期給的不同時薪，像是在六本木新城分店因為客流量高，平時時薪就比一般分店高，耶誕夜與耶誕節2天時薪更是高出不少，吸引兼職員工更加有動力工作。

日連鎖沙拉專賣店兼職員工說道，「時薪高的話感覺能增加工作動力，所以我喜歡這個系統。」

另外一旦工作的分店受顧客評選為優良分店後，企業會頒發分店20萬日圓獎金。兼職員工就算評選的當月份只在這間分店工作過一天，依舊可以依照工作天數與人數比例分到一定比例的獎金。

企業執行長宮野浩史認為，這個機制讓兼差員工能自然、自主的對工作充滿幹勁，也是留住人才的好方式。