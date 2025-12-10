日企關廠員工反「暴富」！天花板福利曝光網全驚

國際中心／于士宸報導

日本廠牌佳能（Canon）是一家以光學儀器、半導體工業設備等項目聞名的企業，旗下相機、印表機產品更是全球家喻戶曉。沒想到，佳能在廣東中山的印表機工廠在11月21日正式關閉，此消息一出隨即在中國網路引爆討論。然而，最令外界意外的並非工廠停工本身，而是佳能祭出的「超豪華補償方案」，讓1400名員工幾乎「笑著離職」，更有資深員工曬出老闆幫忙寫的推薦信函，及被迫解雇賠償金匯款證明，讓不少網友看了表示超羨慕。

佳能中國中山廠2001年成立，如今傳出關廠消息。（圖／翻攝自佳能中山廠官網）





根據中媒綜合報導，2001年成立的佳能中山工廠曾是全球最大印表機生產基地之一，2022年更創下工業產值近32億元人民幣（約新台幣141億元）的高峰。不過，隨著全球印表機市場持續萎縮，加上中國國產品牌強勢崛起、辦公無紙化普及，佳能在中國的市占一路下滑，營運壓力日益加劇。工廠人力也從最巔峰時期的3372人縮減至約1400人，最終仍難敵市場變化，只能宣布停止生產，正式為這座營運超過20年的工廠劃下句點。令人震撼的是，佳能給出高於法規、前所未見的「2.5N+1」補償金（N為年資），遠超過中國《勞動合同法》規範的N、N+1、2N等常見算法。以年資10年為例，員工可一次領到26個月薪資；也有人曬出銀行入帳截圖，顯示63萬元人民幣已實際匯入帳戶；甚至有組長級員工透露，自己年資20年更能拿到近88萬元人民幣（約新台幣388萬）賠償金，開心高喊：「真的很感謝，可以回家養老了！」。





員工接連透露自己收到的補償金額。（圖／翻攝自微博）









除了高額補償外，佳能在「收尾」上的用心也讓外界讚嘆。公司不僅替員工舉辦象徵惜別的畢業餐會，人事部門更主動瞭解每位員工的特長，並積極聯繫多家企業舉辦專場招聘會，協助銜接下一份工作。甚至連董事長都親自撰寫推薦信，力挺員工順利求職。如此體貼、周到的安排被網友大讚「誠意拉滿」，不少人直呼羨慕，呼籲中國企業能向日商看齊。

員工曬出董事長親自撰寫的推薦信。（圖／翻攝自微博）





