日企降低對中國依賴 3成將考慮減少前往中國的行程

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。 圖：翻攝高市早苗IG、中國共產黨新聞網

[Newtalk新聞] 中國針對日本內閣總理大臣高市早苗有關「台灣有事」可能觸發集體防衛機制的答詢談話不斷加強施壓，也讓日本企業更不想前往中國發展業務。東京商工調查公司關西分部稍早公佈最新的調查結果，約30%的企業正在考慮「降低對中國採購的依賴」和「避免前往中國」。該公司指出，企業面臨的「包括人身拘留在內的在地風險」正在增加中。

《產經新聞》報導，這項線上調查於去年12月1日至8日進行，重點在於日中關係惡化的影響及應對措施。調查收集並分析了大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣和和歌山縣共821家企業的有效回應。

廣告 廣告

根據調查，16.5% 的公司報告訂單和銷售額「下降或預計下降」。表示受到負面影響的受訪者比例因公司規模而異，大型公司為 23.4%，中小企業為 15.9%。該公司表示：「企業規模越大，與中國的聯繫點就越多，受到負面影響的比例似乎也越高。」

關於「下降或預計下降」，其影響正蔓延至眾多行業和領域。表示「訂單已經下降或未來可能下降」的受訪者比例最高的產業是批發業（23.5%）、製造業（20.3%）和運輸業（18.5%）。進一步細分產業，受影響最嚴重的產業為紙漿、造紙及紙製品製造業（46.1%）、其他批發業（34.1%）及化學產業（33.3%）。相反，那些認為「目前沒有影響，未來也不太可能產生影響」的人，大多來自金融和保險業。

至於各企業為因應日中緊張局勢加劇而採取的措施，35.5%的企業回答「減少對中國採購的依賴」，緊隨其後的是「避免前往中國」（32.7%）。超過一半的大公司（55.0%）選擇了「減少對中國採購的依賴」，這表明未來供應鏈重組可能會繼續推進。另一個針對中國應對措施的突出選項是「縮減或關閉中國基地」。

東京商工研究所關西分所指出，「看來企業規模無論是大型、中型或小型，都在採取對中國保持距離的策略，並且可能對包括人身限制在內的風險變得敏感。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

洪浦釗觀點》官媒搶定調：從「習李會」看中國對印太包圍網的戰略焦慮

藍白否決譴責中共事演！矢板明夫：讓國際對台灣防衛決心產生疑問