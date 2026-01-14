日企「受2因素影響」不再派員工去中國 在中的日本人連續13年下滑

國際中心／紀玫瑄報導

2025年居留中國的日本人數再度下滑，推測受到中國經濟成長趨緩，及中國境內安全問題影響。（示意圖／翻攝自unsplash）

日本外務省日前發現，2025年居留中國的日本人數再度下滑，與2024年相比，又少了4.7％，人數已是連續13年減少。外界推測日企是受到中國經濟成長趨緩，及中國境內安全問題，而對派遣員工到中國有所疑慮。

根據日本《產經新聞》報導，日本外務省日前公布2025年居住在海外3個月以上的日本國民人數，美國以41萬6380人位居首位，澳洲以10萬5566人排第2，中國則以9萬2928人位居第3，且與2023年相比，在中的日本人數減少約4600人，已是連續13年下降。

回顧過去居留中國的日本人數，2012年達到超過15萬名的巔峰，但自從同年中國境內爆發大規模的反日示威衝突，此後統計人數就持續下降。外界推測，除了中國近年的經濟成長趨緩、勞動成本上升等產業因素影響之外，還有日本人在中國境內安全疑慮的問題，都間接造成人數下滑。過去就曾發生日本人在中國被當成間諜受審，2024年更發生10歲日籍男童在深圳的日本學校遭到中國同學砍死的命案。

