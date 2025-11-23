日住宿價格狂掉！台人重訂「1晚爽賺1千」：感謝中國人

生活中心／周孟漢報導



日本首相高市早苗日前脫口「台灣有事」相關言論，引發中國強烈反彈，但高市仍未撤回說法，隨後中國馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。對此，就有不少網友發現，本來預定好的住宿價格竟意外降價，取消後重新下單，可以省下至少3000元。





日本首相高市早苗挺台言論持續發酵，引發中國政府不滿。（圖／翻攝自高市早苗X）





旅日達人林氏璧透過臉書粉專以「你有感覺日本的住宿最近有降價嗎？」為題發文，透露這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，就很開心的取消重新訂了新價錢，不過也有不少朋友指出，沒看到有什麼降價。

有網友發現，本來預定好的日本住宿價格意外降價，可以省下至少3000元。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

林氏璧猜測，可能是取決於你關注的那些旅館，「如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前，可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，當然可能房價就會有所變動。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響」。





另外，林氏璧也透露，還要取決於入住的日期，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售，但也提醒「如果是明年以後，可能就沒有這麼急著調整價錢」，接著並以12月1至2日，兩人入住來查價，選三星的旅館，地點則在東京池袋，發現每人每晚日幣3172元至5900元（約新台幣635元至1180元）就可以入住，發現價錢還不錯，但新宿仍舊蠻貴，至於上野，銀座和淺草，價錢則都有一點鬆動的感覺。

林氏璧發現上野、銀座和淺草，價錢都有一點鬆動。（圖／翻攝自臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》）





文章出爐後，立刻引發網友兩派論戰，不少人指出「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元」、「12／31去名古屋跨年房價原本兩晚訂580，馬上重訂，後來中日關係影響看到房價變兩晚3800多元，立馬取消重訂，有省到」、「3月中京都、奈良3晚總共便宜3000台幣」。不過，也有人透露「我覺得東京沒有變便宜，可能當初真的撿到便宜！反向想…可能中國遊客不愛我訂的飯店」、「名古屋還是一樣貴，沒看到有降價的」、「真的，好像沒感受到降價」、「2月池袋也沒變一樣貴」。









原文出處：感謝中國人！一票台人見日本住宿狂跌重訂「1晚爽賺1千」跨年夜狂省2000元

