日俄關係也緊張？日媒：俄元旦起在「北方四島」周邊軍演2個月

日本《產經新聞》28日引述知情人士透露，俄羅斯已通告，將自明年元旦起至3月1日，在北方四島周邊海域展開軍事演習，並幾乎「每日進行射擊訓練」，日方已透過外交管道提出嚴正抗議。

俄羅斯總統普丁。（圖／美聯社）

報導引述日方相關人士說法指出，俄羅斯指定的演習區域位於色丹島北方多處海域，屬於日本主張的固有領土範圍。一名日本政府官員表示，「這是在以軍事力量單方面改變現狀，日本絕不承認俄羅斯對北方領土的主權主張。」

報導指出，事實上，俄羅斯今年幾乎每月都通告在北方領土周邊進行軍事演習，今年4月，俄方在涵蓋北海道近海與北方領土在內的廣大區域進行演訓，日方當時即透過外交管道抗議。此外，俄羅斯在4月與10月兩度通告，停止包括色丹島、國後島、擇捉島、齒舞群島及北海道周邊海域的外國船舶無害通航權，日方抨擊，「俄羅斯此舉違反國際法精神」。

報導指出，值得注意的是，就在演習通告發布前，日本自民黨參議員鈴木宗男26日訪問俄羅斯，並與俄國外交部高層會談。鈴木表示，他已轉達日本首相高市早苗對俄政策，未料會談結束不久，俄方即發布新的軍演通告。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）28日對俄官媒《塔斯社》（TASS）表示，日本高市政府正在「加速軍事化」，對於台灣問題，他表示「俄方承認台灣是中國的一部分，反對任何形式的獨立。」

