日保養品牌進軍台 !阿部瑪利亞出席分享保養密集

現代人因為工作時間不固定，熬夜、日夜顛倒，除了易顯疲態，也導致膚況不穩定，影響日常保養的吸收效率，看準台灣美妝市場，日本保養品牌首次進軍台灣，推出全新技術產品，主打吸收保濕，開發者庄司麻美親自到場坐鎮，還請來甜美女藝人阿部瑪利亞，擔任體驗大使，更大方分享如何保養。

鼓手們一邊敷著面膜，一邊打著節奏，畫面相當吸睛，日本保養品牌首次進軍台灣市場，由日本美妝界傳奇人物，同時也是開發者的庄司麻美親自坐鎮，更邀請阿部瑪利亞擔任體驗大使。



藝人 阿部瑪利亞：「大家好，我是阿部瑪利亞」。

日本保養品牌進軍台灣！阿部瑪利亞出席分享保養密集 更現場實測全新技術產品 。

其實不只為藝人，重視皮膚保養，據統計，全球美妝市場去年成長約一成，其中，亞太地區年增更高達14.3%，是全球之冠。想讓膚況變穩定，近期最夯的胞外體成分，被廣泛應用在肌膚修復與保養中，業者也結合運用在新的秘密武器。





日本保養品牌亞洲區CEO Yuhei：「細胞胞外體相關技術，我們將其定位為品牌的核心原料。過去的保養概念，多半是「從外部添加成分」；而我們則採取一種不同以往的方式」。





結合胞外體技術的面膜，敷上臉相當服貼，現場實測，不論是站著還是向前傾，都沒有因為地心引力滑落，引起許多人試用，精華塗抹開來，快速吸收，讓素顏皮膚看起來更加透亮。

日本保養品牌進軍台灣！阿部瑪利亞出席分享保養密集 更現場實測全新技術產品 。

日本保養品牌日本負責人 八木伸吾：「關於臉部保養產品，我們將持續進行開發與提供。接下來，將進一步投入頭皮與頭髮護理產品的開發」。





瞄準好膚質需求，品牌端出全新的保養品，希望以實證效果，打動台灣消費者，未來還規劃推出養髮系列，讓保養版圖再擴大。





