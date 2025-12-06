日偶像COCONA 20歲震撼宣言！ 公開切胸傷疤照「接受非二元性別者身分」

COCONA今（6日）迎來20歲生日，宣布年初已經動了切胸手術，還原自己多年來受困女性標籤的「AFAB非二次元性別者」身分。翻攝IG＠xgofficial

日本女團「XG」成員COCONA今（6日）迎來20歲生日，她在官方社群公開自己多年困擾，表示雖然以生理女性的身分出生，但多年來一直活在不屬於自己的標籤底下，當今年初做了胸部切除手術後，「才感受到真正的自我！」

COCONA在XG官方社群，用日文和英文雙語版本向粉絲報告人生重大決定。COCONA表示自己是「AFAB非二次元性別者」，滿20歲後，他的人生也展開新篇章。

「今年初我做了胸部手術。我出生時被視為女性，但這個標籤從來沒有代表我真正的身份。我面對過的最難的事情，就是接受和擁抱自己。但當我慢慢地開始做，讓我得以打開一扇新的大門。」

跨出第一步做切胸手術 終於能大聲說「內在的我沒有錯」

COCONA表示，「我接受了自己，甚至往前邁進了0.1步，這個決定擴展了我的視野、改變了看待和感知事物的方式，也讓我擁有成長的更大勇氣，我現在終於可以大聲說出：『內在的我並沒有錯！』」

Cocona特別感謝XG團員、XGALX創辦人兼製作人Simon（Jakops）以及父母的支持。「願這些話語能在某人的心中點燃一絲溫暖。如果你正需要愛，願我的愛能觸及你們所有人。」貼文也以團結與無限符號作結。

XGALX執行長Simon發聲力挺：Cocona勇敢展現真實，將給予真誠支持

Cocona貼文公開後，收到了來自XG粉絲與LGBTQIA+社群的熱烈讚賞與鼓勵。XGALX執行長與藝術總監Simon也透過Instagram發聲，公開表達對Cocona的尊敬與支持。Simon表示：「Cocona勇敢地展現了自己的真實，讓我深受感動。我會持續給予真誠的支持，讓每位成員不僅在職業上，更能作為個人獲得真正的尊重。」

Simon指出，XG成員如今都已成年，並強調XG的使命不僅止於音樂和視覺表演，更希望將每位成員最純粹且本質的內心世界傳達給全球粉絲。



