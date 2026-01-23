日債失控狂飆恐在美國重演？外商投顧分析央行「還留有這一手」：短期尚無系統性風險

​日本 10 年期國債殖利率突破 2.3%，長天期國債殖利率創高，引發市場擔憂是否為財政危機前兆。對沖基金巨頭 Ken Griffin 就在本週的達沃斯論壇上表示日本公債遭到大規模的拋售將給美國帶來明確的警告，對此富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚在節目《財經一路發》節目中表示，市場情緒因歐洲拋售美債而相對敏感，短期內還不至於會因殖利率上升引發全球債市風險。

阮慕驊引述Ken Griffin在達沃斯論壇上針對日債遭到拋售議題的回應，Ken Griffin認為日本的昨天就是美國的明天，日本的財政紀律的缺失而遭到債券義警（bond vigilantes） 所導致的債券價格大跌，而這個情況將會在美國重演，債務持續累積的時間越長，未來修正的幅度就會越劇烈，對於全球金融帶來毀滅性影響。

梁珮羚指出，市場目前受到歐洲拋售美國公債作為回應川普揚言要拿下格陵蘭所影響，而美債與日債這兩天的拋售潮同樣也都看到了美日財長出面信心喊話，對於穩定市場信心應有一定幫助。在財政問題方面，美國儘管今年預期會降息，但包括川普的大而美法案以及日本首相高市早苗宣布將為停徵食品稅，都會加劇日本財政壓力。

梁珮羚表示，已開發國家在今年仍然偏向採取寬鬆的財政刺激方案，會讓長天期的公債面臨上行的壓力，但富蘭克林證券認為短期內不會引爆系統性風險，主要日本公債主要由國內持有，且日本央行仍可透過印鈔寬鬆應對。而在美國同樣也看到相同的方式，短期內還不會看到因殖利率上升引發的全球債市風險。

梁珮羚認為，後續可以觀察的重點可以放在殖利率上升的速度與幅度，如果能夠獲得適度的控制，對於股市的影響應該還是能維持在一個整體可控的情況，但在財政紀律上不太可能同時出現寬鬆和擴張，目前川普政府是希望透過減稅刺激經濟成長，最終以經濟成長所帶來的稅收來抵銷。但本質上，美債市場的流動性和不可取代性，短期內還不至於去撼動美元資產的地位。

