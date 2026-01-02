日元暴跌、假貨少 日本二手奢侈品成全球搶購聖地

近年來，奢侈品二手轉售逐漸成為全球消費者的新興購買途徑，而日本二手市場因日元疲軟、假貨少及商品幾近全新，吸引了大量海外買家。從奢侈手袋、手錶到稀有交易卡，日本二手商品正逐漸成為全球市場的新寵。 圖:翻攝自X帳號@thandojo

[Newtalk新聞] 近年來，奢侈品二手轉售逐漸成為全球消費者的新興購買途徑，而日本二手市場因日元疲軟、假貨少及商品幾近全新，吸引了大量海外買家。從奢侈手袋、手錶到稀有交易卡，日本二手商品正逐漸成為全球市場的新寵。

據《日經亞洲新聞》1 日報導，一名來自美國喬治亞州的 58 歲男子表示，他在日本購買奢侈品幾乎不用擔心買到假貨的風險。去年 11 月 28 日，他與妻子在東京表參道 Komehyo 新店開業活動中，妻子購買了一支二手 Chloe 手袋，價格約為 7 萬日元（約 450 美元）。他表示：「這些產品品質高，價格卻很低。」

廣告 廣告

另一位來自俄羅斯的 20 多歲女士在店內看到一支二手路易威登手袋，標價約 20 萬日元（約 1,280 美元），也對商品品質讚譽有加。

Komehyo Holdings 是日本大型二手奢侈品經銷商。該公司表示，自一年多前在表參道開設第一家門店後，外國顧客迅速增多，目前外國顧客的銷售額已占總銷售額的 70%，而新店開業首日的銷售額更是超出預期一倍以上。

一名來自美國喬治亞州的 58 歲男子表示，他在日本購買奢侈品幾乎不用擔心買到假貨的風險。 圖:翻攝自百度

全球奢侈品二手市場自 2021 年以來快速發展。據美國諮詢公司貝恩（Bain & Company）統計，2024 年全球高端手錶及其他奢侈品二手市場總額達到 480 億歐元（約 560 億美元），比2017 年增長 140%，同期新商品銷售額僅增長 42%。

分析人士指出，二手市場的增長主要受到兩大因素推動：擁有大量現金的年輕網購者，以及對奢侈品的高需求。海外買家對日本二手市場興趣日益增長，進一步推動了全球二手奢侈品的銷售熱潮。

《日本經濟新聞》同時分析了全球頂級二手手錶交易平台 Chrono24 的數據，顯示日本賣家所販售的勞力士手錶中，有 66% 被評為「狀況良好」，在七個主要國家中比例最高，而買家對日本商品的平均評分也達到 4.742 分（滿分 5 分），凸顯日本手錶的高品質與顧客滿意度。

《日本經濟新聞》同時分析了全球頂級二手手錶交易平台 Chrono24 的數據，顯示日本賣家所販售的勞力士手錶中，有 66% 被評為「狀況良好」，在七個主要國家中比例最高，而買家對日本商品的平均評分也達到 4.742 分（滿分 5 分），凸顯日本手錶的高品質與顧客滿意度。 圖:翻攝自X帳號Chrono24官網

Chrono24 高管指出，日本賣家精心保管和處理商品，加上日本消費者對美學的敏銳感知，是日本高端手錶高轉售價值的主要原因。Komehyo Holdings 高級執行官 Hideo Takeo 也表示：「日本二手交易商的優勢，在於他們通過評估大量奢侈品累積的經驗與技能。」

除了手袋與手錶，日本的二手電子產品市場也深受海外買家青睞。據法國電子產品經銷商 Back Market 統計，日本翻新智能手機的售後問題率僅 0.5%，在主要國家中為最低。此外，相機及其他電子產品同樣在海外市場熱賣。

此外，二手交易卡及受日本動漫、漫畫啟發的商品需求也相當旺盛。根據《二手經濟雜誌》報導，2021 年至 2024 年間，日本玩具、模型套件和集換式卡牌的二手市場規模增長 54%，同期服裝和配飾的二手市場規模也增長 39%，顯示日本二手商品在全球市場持續受追捧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗會解散眾議院嗎？日經：有這4套劇本

夫妻吵架失控！台中高樓深夜火警 30歲女火燒廚房驚動百人疏散