日光海島生活節3月盛大回歸 陳其邁合體四國代表挑戰藤球運動

陳其邁為2026日光海島生活節暖身宣傳，與美國、日本、菲律賓、泰國駐高代表再度合體，挑戰在東南亞十分盛行的「藤球」運動。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 2026日光海島生活節今年3月6日至8日即將在高雄中央公園盛大回歸，高雄市長陳其邁為活動暖身宣傳，與美國、日本、菲律賓、泰國駐高代表再度合體，挑戰在東南亞十分盛行的「藤球」運動，展現深厚跨國友誼，以及趣味火花。陳其邁與美國、日本、菲律賓、泰國等駐高代表輪番上場挑戰，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，五人分別以中文、英文、日文、泰文接力高喊：「2026日光海島生活節，異國美食、多國表演，連續三天、規模升級，趕快把時間留下來！」邀請民眾一同到現場親身體驗多國文化樂趣。

今年日光海島生活節推出更多元的運動體驗，陳其邁與美、日、菲、泰四國駐高代表挑戰藤球運動，邀請民眾一起到現場體驗。陳其邁在場邊眾人的加油聲中，比出打氣手勢信心登場，成功回擊多球，氣氛熱烈。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史發揮日本「職人精神」，不只盡力以頭部接球，更直接飛撲在地成功救球，隨後精彩回擊，以一記華麗旋身擊球，引來現場陣陣驚呼與熱烈掌聲！美國在台協會高雄分處處長張子霖則因一記力道過猛的踢球，藤球差點碰到天花板與攝影機，意外成為全場笑點。馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞與泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮則自信展現熟練技巧，流暢完成藤球挑戰，獲得滿堂喝彩。

行政暨國際處長張硯卿指出，2026日光海島生活節由高雄市政府再度攜手美國、日本、菲律賓、泰國等駐台機構共同合作，將於高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場同步登場，透過音樂、文化體驗、跨國市集、戶外攝影展、講座及多項運動，展現高雄作為國際港灣城市的開放，也期盼讓更多市民與國際朋友建立友誼、深化理解；尤其，在運動安排上，延續在東南亞國家擁有悠久歷史且十分盛行的藤球體驗，更新增近年在各國迅速流行的匹克球、以及需靈活跳躍的竹竿舞，讓民眾能以輕鬆有趣的方式認識各國文化。

「2026日光海島生活節」由高雄市政府行政暨國際處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處合辦，特別感謝日月光、葵爾特國際企業股份有限公司、台灣福興文教基金會、全家便利商店、賽珍珠基金會、高雄捷運公司支持贊助。

