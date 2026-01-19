日光海島生活節3/6~8中央公園登場 陳其邁攜四國代表踢藤球暖身

2026年「日光海島生活節」將於3月6日至8日在高雄中央公園盛大回歸，活動尚未登場便先在社群平台掀起熱潮。為替活動暖身宣傳，高雄市長陳其邁日前與美國、日本、菲律賓、泰國等四國駐高代表同台亮相，合體挑戰在東南亞地區相當盛行的藤球運動，以趣味互動展現跨國友誼，也為即將到來的國際文化盛會揭開序幕。

↑圖說：陳其邁挑戰在東南亞十分盛行的「藤球」運動，為活動暖身宣傳。（圖片來源：高雄市行國處提供）

活動現場氣氛熱絡，陳其邁與四國代表輪番上場挑戰藤球，笑聲與掌聲不斷。五人更分別以中文、英文、日文及泰文接力向民眾喊話，邀請大家預留時間，一同參與規模升級、連續三天登場的日光海島生活節，親身感受異國美食與多國表演交織而成的熱情氛圍。

在藤球體驗中，陳其邁在眾人加油聲中自信登場，多次成功回擊，展現運動活力。日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史則發揮「職人精神」，不僅以頭部接球，更飛身撲救、旋身回擊，精采表現引起全場驚呼。美國在台協會高雄分處處長張子霖一記力道十足的踢球，讓藤球險些飛向天花板與攝影機，意外成為全場笑點。菲律賓與泰國代表則展現熟練技巧，流暢完成挑戰，贏得滿堂喝采。

↑圖說：美國在台協會高雄分處處長張子霖(左上)、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞(右上)、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史(左下)、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮(右下)再度合體，輪番上場挑戰藤球運動，現場笑聲不斷、氣氛熱絡，展現深厚跨國友誼！（圖片來源：高雄市行國處提供）

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示，2026日光海島生活節將於3月6日至8日同步在高雄中央公園及高雄車站下沉式廣場舉行，由市府再度攜手美國、日本、菲律賓、泰國等駐台機構共同合作，透過音樂展演、文化體驗、跨國市集、戶外攝影展、講座與多元運動項目，展現高雄作為國際港灣城市的開放與包容，並促進市民與國際友人之間的交流與理解。

她指出，今年活動在運動體驗上持續融入東南亞具代表性的藤球，並新增近年風靡各國的匹克球，以及講求節奏與靈活度的竹竿舞，讓民眾以輕鬆有趣的方式認識不同文化，深化國際視野。

「2026日光海島生活節」由高雄市政府行政暨國際處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處共同主辦，並獲得日月光、葵爾特國際企業股份有限公司、台灣福興文教基金會、全家便利商店、賽珍珠基金會及高雄捷運公司等單位支持贊助。

