一日內態度變柔！外交部昨批韓稱「中國台灣」 今說只是提醒非施壓

南韓電子入境系統將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部官員9日表態將全面檢視對韓關係，10日則改稱「僅為提醒」，引發關注外交態度變化。（示意圖／達志／美聯社）

南韓電子入境申報系統近日將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發台灣政府嚴正關切。對此，外交部9日表態將「全面檢視與南韓關係」後，10日口徑轉為「僅為提醒」，引起外界關注外交態度是否出現轉變。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪於12月9日表示，台韓之間經貿、觀光及文化交流頻繁，雙方具長久友好基礎。然而，在南韓電子入境申報單中，出現將台灣稱為「中國（台灣）」的用語，外交部對此表達強烈不滿，並已透過外交管道要求韓方盡速改正。

廣告 廣告

劉昆豪指出，我國與南韓間貿易長年處於逆差狀態，顯示雙邊關係在實質互動上仍存在不對等之處。外交部除對不當稱呼表達關切，也將檢視與南韓整體關係，並研擬可能對應措施。

外交部政務次長陳明祺。（圖／取自外交部網站）

不過，外交部次長陳明祺於12月10日受訪時，對相關說法予以補充，表示我方並未對南韓採取所謂「具體手段」，僅是提醒韓方應重視與我國間的密切關係。他強調，台韓在安全、經濟及貿易領域關係緊密，盼韓方珍視長年互動基礎，予以善意回應。

對於此次名稱爭議是否會影響台韓實質合作，外交部未進一步說明。根據南韓電子入境平台，目前對多數國家地區皆使用「國名＋括號內城市或區域」的標示方式，是否針對台灣刻意為之，仍待觀察韓方是否回應我方抗議並進行修正。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友2／林廷憶親密互動經紀人 大街上摟腰靠肩樣樣來

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理