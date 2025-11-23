日內瓦會談周日上演：「28點」是俄方的「願望清單」？

（德國之聲中文網）美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）和特使威特科夫（Steve Witkoff）已經在周日（11月23日）抵達日內瓦，他們將參加就結束俄羅斯侵烏戰爭的方案進行會談。這場2022年2月開始的全面入侵已經持續了近4年。

美國總統特朗普周五表示，烏克蘭總統澤連斯基需要在周四前批准這項包含28點內容的方案。該方案要求烏克蘭割讓領土、接受對其軍事力量的限制，並放棄加入北約。

28點計劃草案的詳細內容

在領土方面，該計劃草案確認烏克蘭主權，但承認克裡米亞以及盧甘斯克和頓涅茨克地區為事實上的俄羅斯領土，烏克蘭將從這些地區仍控制的區域撤軍；赫爾松和扎波羅熱將沿現有前線凍結，形成一個中立緩沖區；俄羅斯放棄其他佔領區，可能包括蘇梅和哈爾科夫，具體細節尚不明確；俄羅斯軍隊必須撤出哈爾科夫和第聶伯羅彼得羅夫斯克的部分地區；扎波羅熱核電站將重啟，俄羅斯和烏克蘭將平等分享電力。

在安全保障方面，該提案要求烏克蘭放棄加入北約的計劃；北約將被禁止在烏克蘭駐軍；北約本身必須承諾不再擴張。此外，烏克蘭也被要求將其軍隊規模限制在60萬人以內。俄羅斯此前曾要求烏克蘭軍隊規模削減至10萬人以下。俄羅斯必須承諾不入侵鄰國。

在戰爭罪行方面，基輔必須放棄任何旨在證明莫斯科犯下戰爭罪行的法律訴訟計劃。這個計劃也表示，“所有納粹意識形態以及活動都應被放棄或禁止”，不過該點未提及烏克蘭。

在被凍結的俄羅斯資產方面，俄羅斯要同意將西方政府凍結的1000億美元資產用於烏克蘭重建。俄羅斯和烏克蘭都將無法完全控制這些凍結資金的使用。此外，烏克蘭不得尋求戰爭賠款。

其他內容還包括，俄羅斯將能夠重新加入八國集團（G8），對其的制裁也將逐步解除。而烏克蘭將被要求在100天內舉行選舉。

俄羅斯的願望清單？

美國國務卿盧比奧駁斥了28點計劃是克裡姆林宮的願望清單的說法。此前，有一些美國參議員表示，盧比奧曾告訴他們，該計劃是俄羅斯方面的“願望清單”。

在加拿大哈利法克斯國際安全論壇上，來自共和黨和民主黨的數位議員們稱，這份包含28點內容的提案是對俄羅斯侵略行為的獎勵。這些參議員表示，盧比奧曾經明確表示，美國只是接收了這份來自俄羅斯的提案。

不過，盧比奧在社媒X上最新發帖否認這個說法，他說， “和平方案是由美國起草的”。

他寫道：“該方案旨在為正在進行的談判提供一個強有力的框架。方案既基於俄羅斯方面的意見，同時也基於烏克蘭方面……的意見。”

“並非最終方案”

普遍認為，該計劃可能讓烏克蘭面臨艱難的選擇。分析人士認為，該計劃對莫斯科做出的諸多讓步將使烏克蘭在未來更容易遭受攻擊。

據路透社報道，一位美國官員表示希望周日在日內瓦商討最後細節，“起草一份對烏克蘭有利的協議”，並稱“在兩位總統（特朗普和澤連斯基）會面前，任何事情都不會敲定。”

在盧比奧啟程前往日內瓦前，特朗普表示，他目前提出的結束戰爭方案並非最終方案。

烏克蘭代表團由澤連斯基辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）率領，代表團成員包括烏方高級安全官員。

來自法國、英國、德國等國的國家安全顧問與歐盟代表一同參加會談。加拿大總理卡尼也表示，他將於周日晚些時候與澤連斯基就和平計劃進行會談。

德、英、法等將敦促美國修改烏克蘭和平計劃

會談前，澤連斯基總統警告說，該計劃可能導致烏克蘭失去尊嚴和自由，或者失去華盛頓的支持。俄羅斯總統普京則稱該計劃是解決沖突的基礎，但莫斯科可能會反對其中的一些提議，例如要求其軍隊從一些已佔領的地區撤軍。

法國總統馬克龍表示：“有很多事情不能僅僅由美國提出，這需要更廣泛的磋商。”

德國總理梅爾茨（又譯“默茨”）強調了支持烏克蘭的重要性。他說， “如果烏克蘭輸掉這場戰爭，甚至可能崩潰，這將對整個歐洲政治乃至整個歐洲大陸產生影響”。

馬克龍、梅爾茨和烏克蘭官員於周六在南非舉行的G20峰會期間舉行了會晤。據路透社報道，歐洲方面的西方領導人在周六表示，美國提出的這份和平計劃認可了俄羅斯的關鍵要求，是結束戰爭談判的基礎，但仍需“進一步完善”，因為他們希望在周四最後期限前為基輔爭取到更好的協議。

作者: Louis Oelofse, 德正