日內瓦會談後 美國：朝向烏克蘭和平框架邁出重要一步

白宮23日表示，在瑞士針對一項結束烏克蘭戰爭的提案所舉行的會談，標示著「向前推進的重要一步」，並重申最終協議將會「充分維護」這個飽受戰火蹂躪國家的主權。

華盛頓在數分鐘後公布的一份美國與烏克蘭聯合聲明指出，作為協商的結果，各方起草了一個更新的，而且改良後的和平框架。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)率領的美國代表團，23日在日內瓦和烏克蘭與歐洲官員會面，試圖討論出一項計畫來結束這場自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來持續至今的衝突。

廣告 廣告

美國總統川普(Donald Trump)已要求烏克蘭在11月27日之前，同意他提出的結束烏戰的具爭議性計畫。

但基輔試圖變更這項接受莫斯科一系列強硬要求的草案，這項28點和平計畫要求這個被入侵的國家割讓領土、削減軍隊人數、並承諾永不加入北大西洋公約組織(NATO)。

這項宣布新草案的聲明，似乎指出這項和平計畫確實有所變更。聲明中說，會談具有建設性，目標明確而且表現出尊重，強調實現一個公正且持續和平的共同承諾。

聲明指出，這項協商展現出邁向協調一致立場、以及確認出明確的下個步驟的有意義進展，重申了任何的未來協議都必須充分維護烏克蘭主權，並實現一個可持續與公正的和平。

雙方都承諾「未來數天」將持續為共同提案而努力。

白宮表示，盧比歐和他的團隊重申了華盛頓致力於確保烏克蘭的主權、安全與未來繁榮，仍是這項持續進行的外交進程核心。(編輯:王志心)