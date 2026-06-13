日內瓦火車站前部署鎮暴警力 (圖)
七大工業國集團（G7）峰會15日在法國艾維安舉行，鄰近艾維安的日內瓦當局事先部署數千名警力，軍隊也同步進駐戒備，以防2003年G7峰會的暴動重演，當時無法有效阻止暴動的原因之一即為警力不足。
中央社記者郭芳君日內瓦攝 115年6月13日
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