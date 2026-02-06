日內閣府公務車闖紅燈釀1死6傷 調查發現駕駛「完全沒踩煞車」

上月22日，日本東京一輛內閣府公務車闖紅燈，直接衝入交叉路口與一輛計程車相撞，另外還有5輛車閃避不及也遭波及，釀1死6傷。警方調查顯示，肇事的公務車從官邸出發至事故現場的全程約350公尺路段中，竟然完全未曾踩踏煞車。警方已於6日對肇事司機住所展開搜查行動。

東京上月發生一起闖紅燈的嚴重車禍，肇事車輛竟是內閣府的公務車。（圖／NNN）

這起重大交通事故發生於1月22日，地點位於東京港區赤坂的特許廳前交叉路口。當時一輛內閣府公務車無視紅燈，直接衝入交叉路口，導致包含計程車在內的5輛車輛捲入事故。事故造成1名男性死亡，另有6名男女乘客受到不同程度的傷害。

警視廳於2月6日對這名60多歲的男性司機住所進行家宅搜查，現場查扣了藥物及駕照等物品。據了解，肇事司機目前仍在醫院接受治療，警方計劃待其康復後，進一步詢問事故發生的詳細經過。

根據警方後續調查，這輛內閣府公務車從離開官邸到抵達事故現場的約350公尺距離內，竟然完全沒有踩踏過煞車。這項發現為事故調查增添了新的關注焦點，警方正深入調查事故原因及司機當時的身體狀況。

這起發生在東京市中心的嚴重車禍，不僅造成人員傷亡，也引發了對政府公務車安全管理的關注。警視廳表示，將在司機康復後進行詳細問訊，以釐清事故的完整經過及原因。

