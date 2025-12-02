日內閣提案增國防預算 台大教授曝：60天內中日情勢將升溫

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」引發中國大陸、日本關係緊張。日本內閣近日又批准2025年度補充預算案，規模達18.3兆日圓（約1160億美元），創下補充預算新高紀錄。在陸日外交與國防關係持續緊繃之際，台灣大學教授苑舉正大膽預言，兩國將在60天內「情勢升溫」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

根據日本媒體《共同社》報導，該預算案若順利通過國會審議，將使高市早苗領導的政府提前達成國防預算占國內生產總值2%的政策目標，此舉已引發國際社會高度關注。大陸媒體則批評，日本正透過技術性手段掙脫二戰後的國際規則束縛，已淪為「地區和平穩定的麻煩製造者」。學術界甚至出現「日本30天內或現局勢突破」的預判聲浪。

由於高市早苗提出「台灣有事」論述，導致近期陸日關係陷入緊張狀態。苑舉正日前在節目《中天辣晚報》中表示，自己的預測時間點是60天內，情勢可能出現升溫。他指出，高市早苗在日本國內的民意支持度非常高，「但那是問法上的問題，如果問要不要上戰場的話，馬上降低，連10%都不到」。苑舉正認為，許多日本年輕人並不清楚事情的嚴重性，因此支持高市的聲浪看似較大。

高市早苗、習近平。（圖／美聯社）

針對《央視新聞》報導日本陸上自衛隊依託「西南諸島」，針對台海方向規劃三套用兵方案，以及日本媒體《產經新聞》報導，若大陸航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動並將其擊沉等消息，苑舉正批評「會不會太過分了一點」。

苑舉正分析，大陸目前正進行法理戰、經濟戰、空戰等多面向操作。他大膽預言「我覺得最有可能發生的是空戰，首先，它的廣告效應特別大」。苑舉正舉例當時印巴空戰，認為空戰在視覺與宣傳上效果鮮明，「在空中且又是高科技，飛機打下來，死的人最少」。他也直言，自己「滿期待看到大陸殲-35跟F-35戰機在天上對一對」。

