日兩動漫電影中國撤檔 粉絲：沒小新剩「傷心」

中日緊張關係持續延燒，中國媒體大篇幅報導如果少了中國遊客造訪，日本經濟將損失2.2億人民幣，現在風波還燒到電影業，即將上映的動漫電影《蠟筆小新》和《工作細胞》都突然喊卡，就連才上映5天票房就突破5億人民幣的鬼滅之刃也引發退票潮。

日本電影《蠟筆小新》：「大家要一起跳舞了，好期待。」蠟筆小新最新電影預告曝光，已經吸引許多對岸粉絲期待但現在只剩失望因為電影上映臨時喊卡。

中國網路新聞主播：「此前已開通影片預售的影城，也在陸續進行退票。」

反日情緒在中國大陸持續蔓延日本電影都掃到颱風尾，電影《蠟筆小新》原定12/6上映，還有工作細胞原定11/22上映現在也都宣布緊急喊卡，就連目前正火的電影《鬼滅之刃》也爆發退票潮。

日本電影《鬼滅之刃無限城篇》：「她是我的妹妹，彌豆子是不一樣的。」鬼滅14號大陸上映後五天票房衝破人民幣4億元，現在傳出部分地區退票率高達近兩成票房下滑可能受愛國情緒影響，但平日本來就是觀影淡季有外界預測之後鬼滅還可能被迫提前下檔。

中國網路新聞主播：「上映三天後票房顯著下滑，第五日票房預測僅兩千萬元（人民幣）。」中國媒體大力報導國內的「反日」抗議聲浪直接衝擊旅遊，甚至還刻意派出駐日的央視記者採訪日本民眾的心聲。

日本民眾（央視）：「我確實認為如果中國遊客不來了，日本的經濟會變得不那麼景氣，所以在這方面多少會讓人感到不安，我確實感受到了與中國之間關係變得緊張，因此最好還是能以溫和的方式解決。」

日本人民真的會覺得「不安」嗎，這很可能是央視角度希望傳達的觀點，央視大篇幅報導如果中國遊客減少，日本經濟將損失2.2億人民幣甚至還會衝擊到汽車酒水家電等產業，但實際上真的會對整體經濟造成多少影響，等看下個月的經濟數據就見分曉。



