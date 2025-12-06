日公務員屢在台偷拍惡行不改 法院重判下場慘了

佐佐木貴法今年6月才在中山站偷拍女性裙底被逮。（翻攝畫面）

日本岩手縣1名公務員佐佐木貴法（33歲）今年6月來台旅遊，期間在中山捷運站偷拍女子裙底風光當場被逮，7月遭士林地院處4月徒刑。佐佐木二審期間雖和被害人調解並賠償，但二審法官查出他11月又在中山商圈偷拍女子裙底二度被逮，法官維持一審原判不給予緩刑，可上訴。

佐佐木貴法為日本岩手縣政府農林水產部的現職職員，今年6月以休假名義來台觀光，卻拿GoPro在台北市捷運中山站偷拍女子A女裙底，當場被A女抓包報警，警方在佐佐木的拍攝器材中，查獲多段A女裙底偷拍畫面。

佐佐木供稱，來台主要是觀光，順便參考當地農業發展狀況，因見女子身材姣好、穿著短裙，覺得「雙腿纖細、難以抗拒」，一時起了歪念，才會趁搭手扶梯時偷拍裙底風光。

佐佐木原訂在案發日當晚搭機返日，卻因犯罪遭逮捕，一審於今年7月出爐，法官依佐佐木犯無故攝錄他人性影像罪，處徒刑4月，可易科罰金12萬元。當時，岩手縣政府長官還為了他公開道歉，強調將嚴懲。

沒想到佐佐木交保後仍滯留台灣，5個月後又在中山商圈犯案。今年11月6日，他前往大同區南京西路一帶，涉嫌以手機偷拍女子裙底風光，遭民眾當場發現壓制。

警方獲報檢視他的手機後，除發現該女子的裙底影像，相簿內還藏有多張其他女性的私密照片，懷疑佐佐木的偷拍行為已持續多時，向法院聲押獲准。

佐佐木前案二審在今年11月底出爐，法官認為，佐佐木雖在審理期間與被害人調解和解，並給付賠償款項完畢，竟又再度因涉嫌偷拍女子性影像被當場逮捕，顯然佐佐木沒有記取教訓，決議維持原判，不給予緩刑。可上訴。

