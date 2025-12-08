日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光

即時中心／黃于庭報導

日本岩手縣33歲公務員佐佐木貴法，今（2025）年6月來台旅遊，因涉嫌偷拍女子裙底，一審遭判處4個月徒刑；未料，他11月又在台北捷運中山站附近，以相同手法作案，當場遭逮捕。前案近日二審維持原判、不予緩刑；後者檢方也偵查終結，依妨害性隱私罪提起公訴。

起訴書指出，佐佐木貴法今年6月8日因妨害性隱私案件，遭士林地院判處4個月有期徒刑，卻仍不知悔改，11月6日又於捷運中山站4號出口前，持手機偷拍受害女子裙底，經目擊民眾提醒，該女驚覺遭拍隨即報警，佐佐木貴法則當場遭逮捕。

檢方偵查，並調閱監視器及手機影像，認佐佐木貴法涉犯「無故攝錄性影像罪」，另審酌其7月22日甫獲釋，短時間內又以相同手法作案，顯然無悔改之意。建請量處有期徒刑1年6月以上刑度，查扣手機則請法院宣告沒收。

