日公寓拆除作業「挖到嬰兒遺體」 工人嚇壞報警…疑為胎兒標本

日本東京澀谷區一處公寓拆除工地，昨（29）日下午傳出發現了類似嬰兒體型的遺體。警方初步判斷，這可能是數十年前浸泡在福馬林中保存下來的胎兒或新生兒標本，目前正在調查詳細情況。

東京一工地發現嬰兒遺體。（圖／NNN）

根據《日本電視台》、《讀賣新聞》等日媒報導，警視廳表示，當地時間昨日下午2時10分左右，澀谷區元代代木町一處正在進行解體工程的公寓現場，有工程相關人員報案稱，在處理汙水的淨化槽內發現了疑似嬰兒體型的遺體。

代代木警察署說明，被發現的嬰兒表面覆蓋著泥土，仍處於濕潤狀態。其身長約20至30公分，未穿著任何衣物，性別不明。當時工人正使用重型機械進行地下挖掘作業，突然伴隨著玻璃破裂聲，液體和物體飛濺出來，隨後發現了該遺體。

廣告 廣告

有消息稱，該地點在約30年前曾經是一間婦產科醫院，警方推測，這具遺體可能是以福馬林等防腐液體浸泡保存，並在醫院拆除時被埋入地下。報導指，事發工地位於東京地鐵代代木上原站東北方約500公尺的住宅區。

延伸閱讀

打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證

捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」

唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中