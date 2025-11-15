日公布電磁砲實測效果 朝實用化邁進

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」13日報導，日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）近日首度公開照片，展示今年電磁砲執行海上測試的實戰打擊效果，並計畫透過相關測試持續改良技術與性能指標，朝最終投入實戰部署大步邁進。

ATLA是在11日登場的「防衛裝備廳2025年技術研討會」上，將配備電磁砲的「飛鳥號」實驗艦（ASE-6102）出海測試、以及靶船損傷狀況對外公開。照片指出，試驗以1艘類似拖船的小型船隻作為動態標靶，由電磁砲執行實彈射擊，而目標也在遭命中後留下十字形彈痕，顯示電磁砲可有效維持彈道平穩與飛行穩定性。ATLA指出，除水平射擊外，電磁砲也以45度仰角發射，藉此探索打擊空中目標的相關彈道資料。

廣告 廣告

報導指出，ATLA正持續改良電磁砲的關鍵基礎技術，藉此克服供電、冷卻，以及材料磨耗等技術問題。相比2023年電磁砲每秒初速2230公尺、壽命120發的數據，目前已可達每秒初速約2300公尺，而砲身壽命亦已突破200發，未來則可望進一步投入改良，以期強化艦艇打擊效能、提升續戰力。

報導還說，美國、中共、德國、法國、土耳其等多國皆投入電磁砲開發；其中美國雖曾取得相當程度成果，但因技術門檻過高，實用化不易，因此暫停相關研發；不過日本則期望發揚其多功能、長射程，以及低成本等優勢，成為未來海上作戰的新銳科技。

ATLA使用「飛鳥號」實驗艦作為測試平臺，使用電磁砲對靶船進行射擊。（取自ATLA「X」帳號）

片顯示，電磁砲砲彈具備平直彈道特性，並在靶船上留下十字形彈痕。（取自ATLA）

ATLA公布照片，顯示已於今年夏季再度進行電磁砲的海上射擊測試。（取自ATLA「X」帳號）