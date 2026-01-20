日公布「防衛裝備轉移」 加速澳造艦進程

記者賴名倫／綜合報導

澳洲去年決定向日本三菱重工採購11艘「最上級」護衛艦升級版，海事新聞網站「funeco」20日報導，日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）公布「防衛裝備轉移」最新項目，針對採購計畫，分別核准造船巨擘三菱重工（MHI）、日本電氣公司（NEC）申請經費補貼，可望用於籌措鋼材、零組件與設備人力，加速日澳合作進程。

補助三菱重工、日本電氣

根據計畫，日本政府同意自「防衛裝備轉移發展基金」中，向負責研發「最上級」護衛艦的三菱重工提供約151億日圓（約新臺幣28億元）補貼；以人工智慧（AI）和電子技術著稱的日本電氣公司也獲得95億日圓；而繼三菱重工2025年5月獲得首筆10億日圓補貼，這次總額大幅增加至151億日圓；顯示日本政府傾力支持該計畫進入實質生產階段。

此外，三菱電機公司、日本電機工業日立製作所（Hitachi）與沖電氣工業（OKI），也曾於去年7月同時獲總額約262億日圓補貼，用於推動計畫相關項目。接下來上述企業也可望與三菱重工合作，緊鑼密鼓展開打造澳洲海軍新一代水面主力艦準備作業。

根據先前報導，澳洲國防部去年8月拍板定案，決定採購11艘「最上級」護衛艦升級版，取代現役的紐澳軍團級巡防艦；未來交付後，可望與霍巴特級神盾驅逐艦，以及預定2034年服役的「獵人級」巡防艦，共同組成新一代水面艦隊作戰主力。

日本政府批准防衛裝備轉移項目，加速日澳合作進程。圖為想像圖。（取自三菱重工網站）

日本政府批准防衛裝備轉移項目，補助三菱重工與日本電氣公司承造澳洲新型巡防艦。圖為澳洲代表團去年12月參訪造船設施，與最上級護衛艦合影。（取自三菱重工網站）