日出照也能抹成日落？ 賴瑞隆曬數據早7就出門：歡迎來高雄看旭日

民進黨立委賴瑞隆一張日出照引發熱議。（翻攝賴瑞隆臉書粉專）

民進黨立委賴瑞隆日前在黨內初選出線，將代表綠營出戰年底的高雄市長選戰，近日勤走基層，今（22日）一早曬出日出照向支持者問候，未料卻遭到不少人質疑賴將黃昏講成日出，前台北市議員童仲彥，以及因變造民眾黨主席黃國昌勒警燦笑圖聲名大噪的藥師林士峰等也都出聲質疑，賴瑞隆則秀出拍攝手機數據，證實拍攝時間及地點。

賴瑞隆今（22日）一張日出早安圖，意外引來「藍白側翼」質疑賴把日落講成日出，童仲彥一度轉發粉專「誰比朕更有力2.0」貼文，內容質疑「這是夕陽吧！高雄的日出要過中央山脈誒！」雖然童仲彥已刪文，不過仍被高雄市議員張博洋、簡煥宗等人備份。

時常透過粉專批評時事的藥師林士峰，過去民眾黨走讀爆發推擠時，他當時將黃國昌勒警照片，以AI變造、將警察表情改為燦笑，事後為此致歉，今也加入質疑賴瑞隆行列，稱「不要懷疑高雄人的選民屬性」「話說，不知道大家看這個是日出還是夕陽啊？」

賴瑞隆大概沒料到，一張日出照也能引發如此風波，他隨後透過原貼文留言處澄清，表示照片是一早7時3分在公祭行程路上所拍攝，地點則在鳳林公路，同時也以拍攝手機內建數據佐證，賴瑞隆也藉此歡迎外界到高雄看日出，大讚：「高雄的旭日就是這麼美！」。

賴瑞隆透過手機內建數據佐證拍攝時間。（翻攝賴瑞隆臉書粉專）





