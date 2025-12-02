日出茶太爆蟑螂風波！珍奶吸出「完整小強」噁到狂吐 全台門市停業1天清消

一名網友在日出茶太美麗華店購買的奶茶中喝出一隻完整的蟑螂。圖／翻攝自Google Maps

一名網友日前在台北美麗華的日出茶太門市購買奶茶後，喝到一半竟吐出「完整小蟑螂」，嚇得趕緊拍照存證並通報相關單位，要求店家正視食安問題。對此，日出茶太隨後也回應，宣布全台門市將於2週內同步停業1天，以進行深度清潔、設備檢查及員工再教育，強調會以最高標準回應消費者期待。

一名網友日前在「Chatime日出茶太-台北美麗華店」的Google評論下留言表示，他這天在該店購買了一杯太極珍珠奶茶與一杯太極焙茶厚拿鐵。不料，原PO其中一杯喝到一半時突然吸到異物，吐出來後發現居然是一隻完整的小蟑螂，也讓原PO傻眼直呼：「這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心嘔吐了多次。」

廣告 廣告

一名網友在日出茶太美麗華店購買的奶茶中喝出一隻完整的蟑螂。圖／翻攝自Google Maps

原PO表示已拍照存證，並保留飲料、珍珠與異物本體，他指出，2杯飲料都使用同一批原料，因此推測這應不是單杯的問題。原PO認為，這並不只是退費就能簡單解決的食品安全事件，因此他也向美麗華管理處正式反映、通報相關單位，並追蹤店家的後續處理：「希望店家能嚴肅面對此事，改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。」

對此，日出茶太客服部獲報後也留言回覆說明，業者已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質，也請原PO私訊日出茶太粉專，以便業者安排專人協助處理後續退款及補償事宜。

蟑螂屍體完好。圖／翻攝自Google Maps

另外，日出茶太昨（1）日也發出聲明稿，首先強調品牌堅持最高食安規格與門市環境衛生標準，得知美麗華店發生食安事件後後，日出茶太宣告全台門市將在2週內同步停業1天，以進行食安與衛生標準再教育與深度清消作業。日出茶太表示，品牌非常重視門市品質與食安防線，也為此建立完整的稽核制度與SOP流程：「此次全面停業清消，是品牌主動自我檢視與升級的行動，展現對消費者負責的堅持。」

停業這天除了全面執行深層清潔與高強度環境消毒，也會針對全台門市設備與空間進行無死角檢查與優化，提升硬體衛生條件，並同步展開食品衛生訓練課程，以強化員工操作規範與衛生意識，打造第一線的專業防線：「此次全台同步清消行動，不僅是環境強化，更是品牌對食安承諾的具體實錢。日出茶太將持續落實『每日都是第一天』的精神，用最高標準回應應每一位顧客的期待與信賴。」

日出茶太發出官方聲明。圖／翻攝自Chatime日出茶太官網



回到原文

更多鏡報報導

他參加奇特比賽「活吞數十隻蟑螂」！還沒拿到獎品 窒息慘死

88歲噁男闖60歲婦住家…親留「想要妳的陰毛」紙條！追查驚見「是性騷擾老慣犯」

LOPIA爆紅！總經理本人也意外：希望「共存共榮」無意取代全聯