日出茶太珍奶「他喝到整隻小蟑螂」 官方聲明：全台同步停業1天

有位網友近日在Google Maps留下負評，稱自己在美麗華百貨的日出茶太購買珍珠奶茶，卻吸到一隻完整小蟑螂。對此，日出茶太客服部昨（11月30日）日先是回應，已展開門市消毒清潔作業，今（1）日更發出正式聲明強調，「全台門市同步停業一日」。

這名網友稱，發現蟑螂當下，嘔吐了好幾次。事發後有保留飲料及蟑螂，並拍照存證，他認為兩杯飲料使用的是同一批原料，覺得不是單杯飲品的問題，強調「不是簡單退費能解決的食品安全事件」，自己會跟百貨管理處反映，盼店家能嚴肅面對此事，並改善衛生狀況，保障消費者的食品安全。

日出茶太表示，全台門市將於兩周內，同步暫停營業一天，全面進行環境深度清潔與專業級消毒作業。並稱此舉是展現該品牌對「食品安全零妥協」的核心價值，主動升級防護作業，建立更高標準，守護消費者的健康與信任。

除了全台門市暫停營業一天，日出茶太指出，還會針對全台門市設備與空間，進行無死角檢查與優化，提升硬體衛生條件；同時還會展開食品衛生訓練課程，強化員工操作規範與衛生意識，打造第一線的專業防線。

另外，針對顧客喝到蟑螂，日出茶太客服部昨日也指出，願意協助處理後續退款及補償事宜。

