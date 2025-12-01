生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

日前有民眾到日出茶太台北美麗華店購買珍奶，結果卻喝到一整隻蟑螂屍體，引發食安疑慮。業者回應，除了針對當事人處理退款和補償事宜，並宣布全台門市將在兩週內暫停營業一天，進行清消，今天（1）上午衛生局也緊急派員前往稽查。

一整隻小蟑螂屍體，跟旁邊的珍珠差不多大小，日前有民眾前往日出茶太台北美麗華店，買了一杯奶茶和一杯珍奶，結果喝到一半，直接嚇到吐出來！





"日出茶太"珍奶驚見"整隻蟑螂" 業者宣布全門市暫停營業一天

日出茶太宣布，兩周內全門市暫停營業一天進行清消。（圖／民視新聞）

週一上午11點業者仍然照常開門營業，北市衛生局也派員前往稽查。當事人11/28在Gooogle評論留下1顆星，發文痛批，這是我第一次遇到這麼嚴重的食品安全問題，當下反胃到無法忍受，之後也因為噁心嘔吐了多次。由於兩杯飲料使用同一批原料，聲稱這不是簡單退費能解決的食品安全事件。









日出茶太三點聲明。（圖／民視新聞）

民眾：「很可怕，會有疑慮啊，就暫時先不會去買吧。」民眾：「因為一整隻蟑螂是真的蠻誇張的，那會希望說，店家這邊可以注意一下，環境以及他們SOP清潔的模式，會希望說他們（衛生局）可以先告知他們，去做一個改善。」擔憂系統性食安出了問題，直呼短時間內不敢消費，業者緊急發出三點聲明，強調兩週內，全台門市暫停營業一日進行清消，營運設施與環境總體檢，全員食安再教育，一旦查出相關食安缺失，衛生局將依食安法予以懲罰。





