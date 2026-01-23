日出還夕陽？賴瑞隆臉書照掀話題 同黨議員實測：側翼小看高雄人智慧

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆PO照引發熱議。截自賴瑞隆臉書



民進黨高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，昨日清晨他在臉書PO日出照向市民道早，遭網友質疑光線「較像夕陽」，引發熱議，賴瑞隆隨後公開照片拍攝時間與地點說明，今（23）日，多名同黨市議員參選人也前往拍攝地點附近直播迎接日出，聲援表示相關說法為網軍造謠，小看高雄人智慧。

民進黨高雄市長初選揭曉，立委賴瑞隆以0.6%的微幅差距險勝邱議瑩，外界關注他後續的派系整合。賴瑞隆昨日在臉書發文表示，「早安！繼續勤走基層，繼續為高雄打拚！高雄加油」，並附上一張有太陽的街景照片；貼文引發網友熱議，有人留言質疑「這是夕陽吧？高雄的日出要過中央山脈」，也有人表示「不知道大家看這個是日出還是夕陽」。

賴瑞隆隨後公開照片拍攝資訊，說明畫面確實為當天清晨於高雄拍攝，澄清照片來源與時間，也有多名網友在貼文下留言力挺，表示質疑並無依據。

對此，民進黨高雄市議員參選人洪村銘、蔡秉璁、尹立、黃偵琳、黃敬雅與蘇致榮今（1/23）日清晨，前往大寮鳳林公路附近實地直播迎接日出，以行動回應聲援賴瑞隆。

林園、大寮在地出身的議員參選人洪村銘手拿羅盤實測方位指出，太陽由東方升起、西邊落下是基本常識，藍白側翼、網軍集體編故事，不但搞不清方向，也小看高雄人的智慧。

第三選區參選人蔡秉璁則以手機地圖與街景比對光線方向，強調現場一看即可判斷，網軍造謠連功課都不做，草率到直接翻車。

第四選區參選人尹立手持「尖叫雞」道具表示，清晨七點到現場迎接日出的人，都是早起投入行程的人。他打趣說，「早上只有雞會叫，沒有雞排吃」，並指出，部分網路質疑未經查證就散布訊息，呼籲民眾以實地觀察為準。

第四選區參選人黃偵琳分析網路謠言傳播流程，指出訊息常是先亂講、再被複製、最後集體上線，呈現不實資訊。

第九選區參選人蘇致榮則質疑，有些網路評論者未必熟悉高雄清晨景色，呼籲民眾以實地觀察為準。

第十選區參選人黃敬雅也指出，有些批評甚至連太陽方位都搞錯，提醒網友不要輕信未查證訊息。

