日刷4小時短影音出大事！ 高二生眼冒閃光「短片視覺症候群」

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

愛刷「短影音」當心刷出健康大危機！ 亞洲大學附屬醫院就收治一名高二學生，因眼睛常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光，就醫檢查，醫師一問才發現，她每天竟花3到4小時瀏覽喜愛歌手的短影音，結果兩年內度數飆升至800度；另一名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已有假性老花前兆。醫師警告，「短片視覺症候群」有增加趨勢，務必遵守護眼原則以免後悔終生。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達表示，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到。

尤其，對於發育中的青少年而言，李昇達強調，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

李昇達門診觀察，這類「短片視覺症候群」(Reel Vision Syndrome)患者有逐漸增加趨勢，原因是人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發引發乾眼症，尤其民眾會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，更導致瞳孔放大進光量激增，也讓眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達說，過去的追劇族，當看完影片後可能會暫時休息，但沈迷在短影音的族群，在各類社群軟體不斷推播使用者愛看的影片之下，卻難以抗拒無止盡的精彩影片，而忽略合理觀看時間，隨著用眼疲勞累積，視線出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃、噁心感，青少年近視度數急遽增加，年輕人則出現假性老花，看東西越來越模糊。

預防勝於治療！李昇達建議，應落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持30公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。一旦發現眼睛有異狀，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

