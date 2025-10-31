即時中心／温芸萱報導

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷日前在臉書公開支持林岱樺選高雄市長，引發黨內譁然。卓冠廷今（31）日在臉書發文道歉，表示身為黨發言人，公開表態初選事宜失去中立，恐影響初選公正，並收回先前表態。他指出，徐國勇秘書長已提醒黨工須保持中立，強調在任發言人期間不會再對任何候選人表態、站台或主持，先前的邀約也將推辭。卓冠廷表達悔意，並感謝各界關心與指正。





身為黨內派系「正國會」、林佳龍子弟兵的卓冠廷近日因在臉書公開支持高雄市長初選候選人林岱樺，引發黨內關注與討論。卓冠廷稍早在臉書發表道歉文，表示自己身兼黨務與發言人，卻對黨內初選表態，失去中立，恐影響初選公正性，為此深感歉意，並向所有朋友誠懇致歉。

卓冠廷指出，中央黨部秘書長徐國勇第一時間已提醒他，身為選務相關人員，對外發言必須保持中立，初選工作需確保公正無偏。為示負責，他已收回先前表態，未來在任黨發言人期間，不會對任何初選候選人表態、站台或主持，包括先前各派系與友人的邀約，也將一律推辭。

卓冠廷強調，外界的批評與指正都是出於關心，自己對造成困擾深表歉意，並再次向所有人致歉。





原文出處：快新聞／日前公開挺林岱樺惹議！ 卓冠廷道歉了

