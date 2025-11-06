日前否認岳父在中國經商 黃國昌:有經商那又如何

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌日前再度否認岳父高熙治在中國經商，不過根據當年法院判決，證明確實有去對岸經商、而儘管中時有登報道歉、但也同時聲明高院認證，確有此事，不過黃國昌今天強調真的沒有投資，但就算有開公司又怎樣，他岳父也是獨立個體。

民眾黨主席黃國昌快樂哼歌踏進記者室，因為他再開記者會，針對的是新潮流大老洪奇昌，質疑身為大同醫護公司董事長、標下資通院標案、卻違法用中國製設備，儘管前一天洪奇昌發聲明澄清強調黃國昌是不實指控，揚言將提告，但黃國昌不買單。

民眾黨主席 黃國昌：「他們為什麼會認為，27號拿舊的不會過關，但30號拿舊的會過關，因為30號出了一個新品證明書，說欸這東西是新的啦，但用眼睛看就知道是舊的，憑什麼說我內容指控不實，還是大同醫護覺得沒有關係， 我們董事長新潮流大佬。」

洪奇昌聲明重申，自己早在2016年就已退出派系運作，但黃國昌刮別人鬍子前，恐怕得先把自己的刮乾淨，因為他疑似又被抓包說謊！岳父高熙治過去在中國經商爭議、再度被翻出，黃國昌依然堅稱岳父從未在中國做生意。





民眾黨主席 黃國昌：「又在那邊胡說八道抹黑的，旺旺中時集團都登報道歉了，他沒看到嗎，他拿舊聞出來炒已經很可笑了，但是道歉文字只有寫在左下角。」

根據當年法院判決文字，顯示"高熙治在2007年及2009年，先後在中國註冊成立農業研發公司和汽車配件公司。翻開當年報紙，中時雖然有登報道歉，但仔細看右下角，高等法院認證、報導確有事實根據、證明黃的岳父在中國有投資。

民眾黨主席 黃國昌：「他曾經做過那個公司的登記，根本沒有任何營運的事實嘛，你在那邊截 突然截一句話，然後就要放大大，根本就是在做事實的扭曲，第二個 有什麼事衝著我來，

一天到晚在問我岳父的事情，那不是很可笑嗎，我岳父是一個獨立自主的主體，退一千萬不講，我岳父在大陸即使有經商又如何，但重點就是沒有嘛。」

對於黃國昌說法，學者沈榮欽直呼十分驚訝，不是驚訝黃國昌說謊，畢竟他也算說謊慣犯，而是他居然會連早經法院公開、廣為人知的事實，還這樣面不改色的說謊。





