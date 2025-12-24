日前法務大臣發聲了！強調「絕不許台灣有事」：會竭盡所能防範

即時中心／黃于庭報導

總統賴清德昨（23）日分別接見日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐暨「TY會」會長瀧波宏文，他感謝日相高市早苗高度重視台海和平及台日關係，期盼繼續深化夥伴關係。鈴木馨祐則強調，絕對不容許讓台灣有事，也絕不容許發生以武力改變現狀，日本會竭盡所能地防範。

首先，賴清德感謝鈴木在法務大臣任內推動法務省修改法令，從今年5月26日開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」，不但保障台灣僑胞權益，也展現台日友好關係。

賴清德表示，長年以來台灣和日本共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情，本月初青森地區發生強震，他除表達慰問，也指示做好援助準備。他也提到，台日都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，期待雙方繼續深化合作。

面對AI浪潮席捲全球，賴清德指出，台灣在AI、半導體以及資通訊等領域的實力，將能與日本技術、制度優勢相互結合，共同打造更安全、更有韌性的產業體系，為區域經濟與全球供應鏈安全做出更多貢獻，並再次感謝訪賓對深化台日關係的貢獻，也期待透過這次交流，對台灣有更深入的了解，未來一起拓展台日更多元合作。

針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，鈴木馨祐說，台灣人民以行動支持日本，這些都證明了台灣是日本的真正友人，要表達感謝之意。

鈴木馨祐提及，日本高市內閣成立迄今已滿2個月，台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，對日本而言是非常重要的夥伴，也是極為珍貴的友人。在地緣政治變化的情勢中，台日都遭受到來自中國各種形式的壓力，「台灣有事就是日本有事」，期盼能維持區域整體的和平穩定。

最後，鈴木馨祐進一步強調，「絕對不容許讓台灣有事、也絕不容許發生以武力改變現狀的情況」，因此要加強嚇阻能力，確保順利達到嚇阻效果。在此信念下，日本會竭盡所能地協助和防範，祝福台灣在賴清德強而有力的領導下國運昌隆，持續加深台日關係的發展。

