日前議員批野田佳彥3大誤判 籲把國家利益放首位
（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本前眾議員山尾志櫻里今天在X發文，針對立憲民主黨代表野田佳彥昨天對首相高市早苗「台灣有事」、「存亡危機事態」相關發言提出的詢問，她認為有3項誤判，「希望不只執政黨，最大在野黨也能以國家利益為優先」。
日刊體育報導，野田佳彥昨天在高市就任首相後的第一場黨魁討論會中，提及高市本月7日關於「台灣有事」的答詢，表示高市的發言導致日中關係惡化，「我認為發言者的責任十分重大」，但現在受到批評的反而是提出問題的立憲民主黨前幹事長岡田克也，「我對此感到遺憾」。
野田還說，日本最高領導人對於「台灣有事」進行各種模擬推演，思考不同情境，考慮如何保護日本國民，固然十分重要。「我相信首相在還是議員時，就思考過這些問題，這一點沒有必要否定。然而，當妳身為首相、自衛隊最高指揮官時，是否適合把過去作為議員時的想法付諸語言公開表達，那又是另一回事。」
他說：「作為自衛隊最高指揮官，有些話不能隨意說出口。如果無意中說出個人意見，會被認為輕率。我認為這次的情況就是這樣。」
野田詢問高市如何看待發言責任時，高市回答：「我（和中國國家主席習近平在日中首腦會談時）確認要建構戰略互惠關係，以及構築穩定且具建設性的關係。確認在雙方有疑慮或問題時，要透過溝通解決。」
她說：「現在，高市內閣會堅持這一方針。日本在與中國對話方面始終保持具建設性且開放的態度。今後，我會透過對話打造比現在更良好的關係，把國益最大化，我認為這就是我的責任所在。」
對於兩人交鋒，山尾志櫻里表示，野田的敘述中有3點「事實或評價誤判」。首先野田稱「日中彼此互罵、情勢升高」，她認為這是有利於中國的錯誤敘事。
她指出，中國方面不斷發表辱罵言論、施以經濟脅迫，甚至暗示可能非法拘留日本人，持續展現異於常態的對應。相反地，日本政府與國民都保持冷靜沉著態度。「怎麼看都是中國單方面的辱罵與升溫」，應該避免描述成「雙方都一樣」，這種錯誤敘事會損害日本國家利益。
此外，山尾志櫻里指出，野田稱美國奉行「模糊戰略」，因此日本也不該具體舉例，應該與美國保持一致。山尾認為，這個論點也大有問題。
她表示，首先，把美國主導的戰略視為理所當然，這種態度本身就有違和感。暫且不論這一點，美國的「模糊戰略」一般理解為承認在「台灣有事」時有武力介入的可能性，但刻意含糊其辭，不明確說明是否出兵，以及具體範圍與規模。
山尾表示，高市說「台灣有事時，如果美國介入而遭受武力攻擊，日本可能行使武力」。高市說有可能，這方面與美國步調一致，「如果可能性是零，不就一點模糊空間都沒有了嗎？」「在我看來，高市這次的發言，反而讓日本開始具備真正的模糊戰略。」
最後，對於野田說提問的岡田反被批評，山尾表示，「率先提出具體案例並深入追問的是岡田議員」，她能夠理解野田想要保護同黨議員的心情，但誤判事實反而會降低說服力。
她最後呼籲立憲民主黨，目前是非常重要的外交局面，希望不只執政黨，最大在野黨也能以國家利益為優先。（編輯：唐聲揚）1141127
