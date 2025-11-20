日前首相反對「台灣有事」論! 籲高市認錯 鳩山由紀夫引孔子「這兩句話」…
[Newtalk新聞] 就近期日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，日本前首相鳩山由紀夫今 ( 20 ) 日再次發文：「因為一名領導人發表了偏離『台灣問題是中國的內政問題』這一正道的言論，日中關係幾乎陷入最惡劣的境地，據說有一家酒店出現了一千人的取消預訂。國家利益的損失無法估量。孔子說過：『過則勿憚改』，又說『過而不改，是謂過矣』。應當儘快加以糾正。」
近日，日本首相高市早苗在國會暗示一旦台海發生戰爭，日本自衛隊可能武力介入。對於高市的言論，日本前首相鳩山由紀夫近日也在其社交媒體個人帳號連續發文，予以駁斥。
11月8日，鳩山發文批評高市的言論「大概是想渲染危機，以此為日本增強軍力找藉口。」鳩山強調稱：「日本尊重臺灣是中國一部分的事實。臺灣問題純屬中國內政，日本不應插手。」
11 日，鳩山再次在社交媒體上發文稱「日本不應該干涉中國內政」。
現年 78 歲的鳩山由紀夫為日本第 93 屆首相，但上任僅 ８ 個多月就下台，立場較為親中。2013 年 7 月 24 日，日本民主黨宣佈因鳩山多次發表釣魚島主權言論，與黨及政府立場相違背，將開除其黨籍。
高市早苗在發表「台灣有事」論之後，民調又再創新高，上升了 5 個百分點，可見大多數日本民眾討厭中國而親近台灣。
中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案
（影）英軍機遭俄間諜船雷射鎖定! 英艦緊追 國防大臣警告 : 已改變交戰規則
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 7 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 23 小時前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
中官員手插口袋「擺拍」 日官方批突襲網罵「流氓」｜#鏡新聞
日本跟中國代表，昨天（11/18）在北京磋商，討論日本首相高市早苗「台灣有事」的發言。但會面結束後，中國央視卻播出，中國外交部亞洲司司長劉勁松，雙手插口袋，而日本外務省高官金井正彰低著頭，簡直像在聽訓的影片。日本網友看到這一幕，群情激憤，說中國官員，根本是流氓。日本官房長官也表示，北京偷偷安插媒體來拍，日本對此已經提出抗議。同時，現場日本記者還原真相，說表示中國官員雙手插口袋是故意擺拍，日本外交官，當時低著頭，是在聽口譯員的翻譯，才會看起來像在聽訓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
中日外交戰升溫：高市早苗內閣接連出招 日本正往「正常化國家」邁進嗎？
高市早苗上任僅一個月，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，迅速點燃了北京的怒火並遭外交反制。有分析稱這可說是高市個人保守派立場的延續，更有可能是東京正在鋪陳日本「國家正常化」的戰略。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
