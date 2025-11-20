日前首相反對「台灣有事」論! 籲高市認錯 鳩山由紀夫引孔子「這兩句話」…

當過八個多月日本首相的鳩山由紀夫。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 就近期日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，日本前首相鳩山由紀夫今 ( 20 ) 日再次發文：「因為一名領導人發表了偏離『台灣問題是中國的內政問題』這一正道的言論，日中關係幾乎陷入最惡劣的境地，據說有一家酒店出現了一千人的取消預訂。國家利益的損失無法估量。孔子說過：『過則勿憚改』，又說『過而不改，是謂過矣』。應當儘快加以糾正。」

近日，日本首相高市早苗在國會暗示一旦台海發生戰爭，日本自衛隊可能武力介入。對於高市的言論，日本前首相鳩山由紀夫近日也在其社交媒體個人帳號連續發文，予以駁斥。

廣告 廣告

日本首相高市早苗先前在國會表示，若台灣發生衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中方強烈反應。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

11月8日，鳩山發文批評高市的言論「大概是想渲染危機，以此為日本增強軍力找藉口。」鳩山強調稱：「日本尊重臺灣是中國一部分的事實。臺灣問題純屬中國內政，日本不應插手。」

11 日，鳩山再次在社交媒體上發文稱「日本不應該干涉中國內政」。

現年 78 歲的鳩山由紀夫為日本第 93 屆首相，但上任僅 ８ 個多月就下台，立場較為親中。2013 年 7 月 24 日，日本民主黨宣佈因鳩山多次發表釣魚島主權言論，與黨及政府立場相違背，將開除其黨籍。

高市早苗在發表「台灣有事」論之後，民調又再創新高，上升了 5 個百分點，可見大多數日本民眾討厭中國而親近台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案

（影）英軍機遭俄間諜船雷射鎖定! 英艦緊追 國防大臣警告 : 已改變交戰規則