日前首相安倍晉三暗殺案 檢方對被告求處無期徒刑

2025年10月28日，日本前首相安倍晉三遭男子山上徹也暗殺身亡案開庭，奈良地方法院前擠滿媒體。美聯社



日本前首相安倍晉三2022年遭暗殺身亡案，18日舉行一審最後一次開庭，檢察官對被告山上徹也依殺人罪求處無期徒刑，稱此案「在戰後日本前所未見，造成極其嚴重的後果」。

綜合日媒報導，檢方主張，山上宣稱因母親沉迷統一教，過度捐獻導致家破人亡，讓他對與統一教往來密切的自民黨及安倍產生殺意，「是邏輯跳躍」。

山上的母親18日以證人身分出庭。

此前山上的母親即曾以證人身分出庭，表示「比起孩子的升學，捐錢更重要」，她也在庭上對兒子道歉「小徹，對不起啊」。

安倍遺孀安倍昭惠透過律師陳述意見，她表示「突然間，我成了犯罪受害者家屬，震驚到大腦一片空白。每當想起丈夫，我的淚水就止不住地流。然而，我不想讓仇恨或怨恨之類的負面情緒佔據我的內心，一直努力克制自己。失去丈夫的痛苦永遠不會消失。我要求被告為他所做的一切承擔責任，並為他的罪行贖罪。」

2022年7月8日，安倍在奈良縣奈良市街頭為參議員候選人站台助講時，遭山上持自製手槍開了2槍，安倍送醫不治，享壽67歲。山上作案後立即被制伏拘留。

本案一審於今年10月28日在奈良地方法院首度開庭，山上承認犯行。本案明年1月21日宣判。

