日前首相安倍遇刺案 遺孀安倍昭惠首度出席庭審質問被告

日本前首相安倍晉三遭暗殺案，今年10月下旬開始審理，遺孀安倍昭惠透過「被害者參加制度」，3日首度出庭，預定在庭中質問被告山上徹也。

日本放送協會（NHK）報導，奈良地方法院3日舉行本案第13次庭審，當地時間下午1點多（台灣時間下午12點多）開庭。安倍昭惠穿著一身黑衣，進入法庭前一鞠躬，坐在檢察官後面。

庭審開始後，山上走到證人席，朝向安倍昭惠的座位及主審法官一鞠躬後坐下。

之後，山上回答律師提問時，安倍昭惠一直注視著他，認真聆聽詰問。

相關人士透露，安倍昭惠透過「被害者參加制度」出庭，將在庭審時質問被告。

2022年7月8日，安倍晉三在奈良市街頭為自民黨參議員候選人站台助講時，遭山上從背後開槍，送醫不治，享壽67歲。

山上自稱因不滿安倍及自民黨與統一教過從甚密，而自己正是被統一教害得家破人亡，成為他行凶動機。

3日的庭審焦點將是安倍昭惠以被害者家屬身分質問被告，以及被告是否會對犯罪事實，以及他對死者與遺族的感受做出更詳細的陳述。

