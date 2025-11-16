日前首相石破茂大談熊災！大讚熊肉叉燒搭紅酒絕配 籲吃野味減災

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本熊災日益嚴峻，今年已釀成13人死亡。前首相石破茂日前以主席身分出席「野味議連」會議、談及此議題時，呼籲民眾可以以野生動物製作料理，以減少危害；同時他也試吃熊肉，大讚「很好吃，與紅酒很搭」。

據《朝日新聞》等日媒報導，日本自民黨於14日召開「鳥獸食肉利活用推進議員聯盟」（通稱「野味議連」）總會，前首相石破茂以主席身分出席，會間除了針對也為推廣進行意見交流外，現場也提供野鹿、野豬、亞洲黑熊等料理給出席議員品嚐；讓石破茂驚呼「熊肉做的叉燒？真厲害啊。」經試吃後，他大讚「黑熊肉叉燒和紅酒，簡直是絕配啊。」

石破茂聲稱，自己在昭和37年左右曾第一次嘗過熊肉壽喜燒，令他大感新鮮，「當時覺得『怎麼會這麼好吃，令人感動』，這已是好久以前的事。」一同出席的議員也分享，「熊肉叉燒比豬肉更為清淡爽口，非常美味。」

石破茂續指，成立野味議連的的初衷便是「希望從食育的角度，讓日本扎根『野味文化』，最終能減少獸害，這就是我們開始的理由」。石破茂也提到熊害據增的原因，是因山林荒廢、食物不足，熊才會入侵人類生活區，「如從根本而言，必須把山林重新整備成熊、鹿、野豬都能回到棲息的環境。」對此，他提出具體建議，例如「是否能讓設置陷阱變得更容易」，以及「闊葉樹逐漸減少，使野生動物難以棲息；是否應該停止只種植針葉樹」，強調「希望能從野味文化出發，重新思考日本的未來」。



