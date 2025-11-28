日前首相石破茂稱「台灣是中國一部分」！陸使館社群轉傳引關注

日本前首相石破茂26日在東京發表演講時明確表示，自1972年日中關係正常化以來，日本歷屆政府都理解並尊重中國大陸關於「台灣是中國一部分」的立場，強調這是絕對不能改變的原則。此番言論隨即被中國大陸駐日本大使館在社群平台「X」上轉傳，引發各界關注。

石破茂在演講中針對現任首相高市早苗先前在國會就台灣緊急情況發表的回應導致日中關係惡化一事發表評論。他質疑「沒有與中國大陸的關係，我們的國家還能存在嗎？」並強調建立兩國穩定關係的重要性。石破茂指出，日本一直非常謹慎地對待台灣問題，這個立場從未改變。

根據《每日新聞》報導，石破茂在演講中特別提到日本經濟對中國大陸的依賴程度，包括食品、稀土元素和藥品等重要物資都需要從中國大陸進口。他重申保持日中外交順暢的重要性，強調兼顧與中國大陸和美國關係的平衡外交至關重要。

中國大陸駐日本大使館28日在社群平台「X」上引述石破茂的說法，完整轉傳了他關於「自1972年日中關係正常化以來，歷屆政府都理解並尊重中國關於台灣是中國一部分的立場，這是絕對不能改變的，我們一直非常謹慎地對待這個問題」的表態。（圖/翻攝自X）

中國大陸駐日本大使館28日在社群平台「X」上引述石破茂的說法，完整轉傳了他關於「自1972年日中關係正常化以來，歷屆政府都理解並尊重中國關於台灣是中國一部分的立場，這是絕對不能改變的，我們一直非常謹慎地對待這個問題」的表態。

此事件背景源於高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」議題被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」時，她回答稱「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態」，此言論引發中方強烈不滿。

有日本網友認為，石破茂的發言遭到中方利用與「消費」。石破茂先前也曾表示，外交不是想說什麼就說什麼，也不是只做想做的事，真正該討論的是如何避免「台灣有事」的發生。

