即時中心／林韋慈報導

現年79歲的日本前首相菅直人近日遭妻子證實罹患失智症，日常生活需他人全面協助。日法合營電視台France10記者及川健二近日造訪菅直人的住所，其妻子伸子表示，適逢日本311大地震15周年，許多媒體連繫，但菅直人已忘光所有相關事情。

日法共營電視台France10記者及川健二在《SMART FLASH》周刊撰文，記錄1月4日到菅家拜訪的過程。伸子表示，菅直人去年（2025）7月1日因腳踝骨折住院，目前已被評定為「需介護3級」且確診失智症。菅直人於2023年底宣布退出政壇，近期關於其失智症的傳聞終於獲得證實。

廣告 廣告

伸子說，今年是日本311大地震15周年，他們收到許多媒體的採訪邀約，但菅直人已無法記起相關事件。

菅直人曾任民主黨代表，並在2009年民主黨首次執政後，於2010年6月出任日本第94任首相。然而在他任內的2011年3月11日，發生東日本大地震，他於同年8月26日辭去民主黨代表職務，結束15個月的首相生涯。他過去也曾來台參與反核運動。





原文出處：快新聞／日前首相菅直人罹患失智症 妻子：311大地震的事他全忘光

更多民視新聞報導

中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查

北京反制升級！日本擬對「光阻劑出口」施加限制

藍白注意！曝總預算未付委2992億不得動支 卓榮泰：6縣市恐舉債

